ЖИЛЬЕ ВВОДИТСЯ

Тверская область на втором месте в ЦФО по увеличению ввода жилья

В первом полугодии 2017-го на территории Верхневолжья введено в эксплуатацию свыше 133 тыс.кв. м жилых площадей. По данным Росстата, это на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам роста показателя регион находится на втором месте в ЦФО.

«Строительная отрасль – важнейшее, стратегическое направление социально-экономического развития страны. Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 6 процентов ВВП страны», - отметил Президент России Владимир Путин на состоявшемся в мае этого года Госсовете по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

Доля жилья, построенного в Тверской области за счёт заёмных и собственных средств населения, составила 41,8 тыс. кв. м — более 30% от общего объёма введённой за 6 месяцев жилой недвижимости.

Жители региона, которые приобретают жильё на первичном рынке в ипотеку, могут получить социальные выплаты в рамках госпрограммы по созданию условий для комплексного развития территории Тверской области.

«Программа социальных выплат работает в регионе несколько лет и хорошо зарекомендовала себя как форма поддержки граждан в решении жилищного вопроса. Этим инструментом мы, с одной стороны, стимулируем развитие рынка жилья, рынка ипотечного кредитования и финансовых институтов, а с другой — жилищное строительство и возможность улучшения жилищных условий граждан», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Размер поддержки составляет 50 тыс. рублей. С января по июнь текущего года выплаты получили 215 жителей Тверской области. В региональном бюджете предусмотрены средства ещё на 181 выплату. Общий объём финансирования по этому направлению — около 20 млн рублей.

Наиболее активно многоквартирные дома строятся в Твери. В областной столице за отчётный период введено 84,6 тыс. кв. м жилых площадей: на 64% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Продолжается комплексная застройка микрорайонов «Брусилово», Мамулино, жилищных комплексов «Лесная мелодия-2», «Авиатор», «Звёздный», «Южная ночь», «Новый город», «Удача Юго-Запад», «Чагино» и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области.