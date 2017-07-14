БОЛЕЕ 1,7 МИЛЛИОНОВ - НА РЕМОНТ КРОВЕЛЬ ШКОЛ В ДВУХ РАЙОНАХ

Школы Рамешковского и Старицкого района получат более 1,7 млн рублей на ремонт кровель

Дополнительные субсидии из регионального бюджета на ремонт кровель общеобразовательных учреждений распределены на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Более 1,7 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы школ в Рамешковском и Старицком районах», — сказал Игорь Руденя.

Работы будут проведены в Берновской школе им. А.С Пушкина Старицкого района и школе в селе Застолбье Рамешковского района.

Субсидия из областной казны для Старицкого района составит свыше 1 млн рублей, ещё около 260 тысяч рублей на проведение работ выделяет районная казна. Порядка 700 тыс. рублей получит Рамешковский район при софинансировании из муниципального бюджета в 180 тыс. рублей.

В целом, с учётом дополнительного финансирования, общий объём ассигнований из региональной казны на приведение в порядок школ Тверской области в 2017 году достигнет около 116 млн рублей. Финансовая поддержка будет направлена на ремонт санузлов, замену оконных блоков и ремонт кровель. Все работы планируется завершить до 1 сентября.

Это новый проект в отрасли образования, который стартовал по инициативе Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов — важное условие повышения качества образовательного процесса.

Пресс-служба Правительства Тверской области.