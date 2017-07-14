ВТОРЫЕ В ЦФО - ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Тверская область заняла второе место в ЦФО по объемам гарантийной поддержки бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) по итогам первых шести месяцев 2017 года занял 2-е место в ЦФО (без учета г. Москвы) по объемам гарантийной поддержки бизнеса.

– Наша задача – развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места, – определил Губернатор Игорь Руденя.

Гарантийная поддержка, которую оказывает Фонд содействия предпринимательству, позволяет повысить доступность банковских кредитных средств и лимиты кредитования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поручительство фонда приравнивается к залогу, что обеспечивает более надежный уровень платежеспособности заемщиков. Размер поручительства – до 25 млн рублей.

В 2017 году эта услуга стала еще более востребованной. В частности, в первом полугодии фонд увеличил общую сумму гарантийной поддержки тверского бизнеса на 52% к аналогичному периоду прошлого года. Выдано 51 поручительство, благодаря чему в экономику области удалось дополнительно привлечь 396 млн рублей.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) учрежден в 2008 году региональным Министерством экономического развития. Задача некоммерческой организации – обеспечение финансовой стабильности тверского бизнеса. Работа ведется в сотрудничестве с федеральной Корпорацией МСП.

За время деятельности фонда предоставлено более 620 поручительств на общую сумму 1,3 млрд рублей. Благодаря поддержке, предприниматели смогли вовлечь в оборот свыше 3 млрд рублей. Деньги вложены в модернизацию оборудования, внедрение современных технологий, ремонт и расширение производственных помещений.

Еще один вид господдержки, которую можно получить в фонде, – микрозаймы для бизнеса в размере до 3 млн рублей по низкой процентной ставке. Общий объем выданных средств уже превысил 820 млн рублей.

Учитывая динамичный темп работы малого и среднего бизнеса, заявки предпринимателей на поручительства и займы рассматриваются оперативно – в течение 5 рабочих дней.

Пресс-служба Правительства Тверской области.