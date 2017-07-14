«Виртуальный концертный зал» появится ещё в пяти муниципалитетах Тверской области

Решение о выделении субсидий муниципальным образованиям на развитие проекта «Виртуальный концертный зал» принято 25 июля на заседании Правительства Тверской области, прошедшем под председательством Губернатора Игоря Рудени. Объём средств составил более 920 тыс. рублей.

«Это формат повышения качества жизни в Тверской области. Он определяется доступностью услуг на всей территории региона. Наша задача — сделать так, чтобы жители отдаленных от Твери муниципальных образований имели одинаковые с жителями областной столицы возможности для культурного развития», — отметил Игорь Руденя.

Для домов культуры ЗАТО Озёрный, Бежецкого, Вышневолоцкого, Кувшиновского и Фировского районов будут закуплены источники бесперебойного питания, проекторы, экраны, приёмники и передатчики цифрового сигнала. Зрители смогут смотреть прямые трансляции концертов из областной академической филармонии.

Глава региона добавил, что в настоящее время проект востребован и работает успешно уже в 9 районах. Предполагается сделать «Виртуальные концертные залы» во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Муниципалитеты, которые планируют принять участие в проекте, смогут заявиться на конкурс в этом году. Всего на оборудование учреждений культуры в рамах проекта «Виртуальный концертный зал» в бюджете Тверской области на 2017 год заложено более 2,6 млн рублей. Оставшиеся после сегодняшнего определения получателей субсидий средства будут распределены на конкурсной основе при софинансировании из местных бюджетов в размере не менее 50%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.