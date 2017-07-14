В Тверской области создано Министерство промышленности и торговли

Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области преобразовано в Министерство промышленности и торговли. Функционал ведомства обсудили на заседании регионального Правительства, которое 25 июля провёл Губернатор Игорь Руденя. В работе принял участие вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Преобразовывая Министерство, мы реализуем формат работы, который унифицирован с федеральным форматом», — пояснил решение Игорь Руденя.

К новому Министерству от Минэкономразвития Тверской области переходит регулирование торговой деятельности на территории Верхневолжья.

Министерству экономического развития в свою очередь переданы функции в части информационных технологий, которые ранее исполнял региональный Минпром. Это формирование электронного правительства, реализация госполитики в этой сфере, а также повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В частности, в ведение Министерства экономического развития региона передано управление сетью МФЦ.

Кроме того, Минэкономразвития будет заниматься совершенствованием комплекса информационных систем, ресурсов и единой информационно-телекоммуникационной сети.

Пресс-служба Правительства Тверской области.