ОКЛАДЫ ПЕДАГОГАМ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

В Тверской области на 10% увеличат оклады педагогам

В Тверской области с 1 сентября 2017 года на 10% увеличат должностные оклады педагогическим работникам. Вопрос обсуждался сегодня, 25 июля, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В заседании принял участие заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Мы проводим индексацию в соответствии с Указами Президента России Владимира Владимировича Путина. Средства на повышение окладов заложены в областном бюджете», – сообщил Игорь Руденя, комментируя принятое решение представителям СМИ.

Кроме того, установлены компенсационные выплаты для педагогов за квалификационную категорию, а также предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и их заместителей к зарплате сотрудников.

«Соотношение предельных зарплат должно быть выверено. Необходимо обеспечить такой системный подход не только в образования, но и в сферах социальной защиты, здравоохранения», – подчеркнул Игорь Руденя.

Повышение окладов коснется более 20 тысяч педагогических работников. На оплату труда этой категории сотрудников образования в бюджете Тверской области на 2017 год предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

Исполнение в Тверской области Указов Президента РФ обсуждалось на встрече главы государства Владимира Путина и Губернатора Игоря Рудени в июле текущего года. Как сообщил Игорь Руденя, в регионе достигнуты показатели по уровню зарплаты работников бюджетной сферы. На эти цели в 2016 году было направлено более 10 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.