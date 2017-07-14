В НОВОЗАВИДОВСКОМ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

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Новый фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» открылся в Тверской области
21 июля в пос. Новозавидовский Конаковского р-на Тверской обл. открылся фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»). По словам Александра Парамонова, менеджера по развитию розничной торговли, в новом просторном магазине представлены все бренды ГК «АгроПромкомплектация», в том числе, изумительная выпечка от «Прованс-Бейкере».
- В магазинах и торговых павильонах «Дмитрогорский продукт», которых в Тверской области уже 44, покупателям предлагают только высококачественную мясную и молочную продукцию, а также - отменный уровень сервиса, - рассказал Александр Парамонов. – Новый магазин расположен неподалёку от ж/д станции Завидово. Ассортимент продукции Группы компаний «АгроПромкомплектация» теперь смогут оценить жители пос. Новозавидовский и дачники, которых в летний сезон здесь много.
Департамент по связям с общественностью ГК "АгроПромкомплектация".