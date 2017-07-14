ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА - В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

В Тверской области направят 4 млн рублей на реализацию инновационных проектов в образовании

В Тверской области из регионального бюджета выделено 4 млн рублей на реализацию инновационных проектов в сфере образования. Решение принято сегодня, 25 июля, на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В заседании принял участие заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«На эту поддержку смогут претендовать все государственные и муниципальные образовательные организации области: детские сады, школы, лицеи. Проекты должны решать задачи воспитания детей и молодежи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – подчеркнул Игорь Руденя.

Всего предусмотрено семь грантов. Средства будут распределены на конкурсной основе.

Финансовую поддержку в размере 1 млн и 250 тыс. рублей могут получить две государственные организации – профессионального и дополнительного образования соответственно.

Деньги также направят пяти муниципальным учреждениям: дошкольному (1 млн рублей), общеобразовательному (1 млн рублей) и трем организациям допобразования (по 250 тыс. рублей).

В начале августа текущего года запланирована заочная экспертиза проектов. Затем пройдет их публичная презентация. По итогам конкурса состоится распределение грантов. Победители получат статус региональной инновационной площадки.

Гранты на инновационную деятельность направлены на создание современных условий, внедрение новых форм учебной и воспитательной работы. За последние годы в Тверской области реализован инновационный проект в средней школе №17 в Твери, связанный с математическим образованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области.