Защита прав застрахованных становится еще более эффективной

Институт страховых поверенных был запущен Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фондом ОМС в 2016 году и функционирует уже больше полугода.

В целях повышения эффективности работы с застрахованными лицами, защиты их интересов и повышения уровня осведомленности граждан о системе здравоохранения на базе основных страховых компаний в сфере ОМС создана структура, состоящая из консультантов нескольких уровней. В задачи специалистов входит информирование пациентов об их правах, урегулирование конфликтов в медицинских организациях и снижение числа случаев навязывания платных услуг в государственном здравоохранении.

Страховые представители первого уровня принимают звонки, поступающие на телефон Контакт-центра 8-800-100-88-62, отвечают на типовые вопросы граждан, например, как выбрать страховую компанию, медицинскую организацию или врача, порядок оформления полиса ОМС и другие. Кроме того, в их обязанности входит информирование застрахованных о возможности и порядке прохождения профилактических мероприятий (диспансеризации, профосмотров, включенных в программу ОМС). В случае если обратившийся в страховую компанию задает вопрос, требующий более квалифицированной консультации, то звонок переводят на страхового представителя второго уровня. Сотрудники смогут проинформировать застрахованных по порядку и срокам получения медицинской помощи, организации госпитализации и качеству оказываемых медицинских услуг.

Прежде чем приступить к работе с застрахованными лицами все страховые представители прошли дополнительное обучение на базе Корпоративных университетов, функционирующих в страховых компаниях, и на базе ВУЗов, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ. По результатам обучения специалисты сдали тестирование и получили соответствующие сертификаты, свидетельствующие об их готовности к оказанию квалифицированных консультаций гражданам.

Страховые представители третьего уровня приступят к своей работе в полном объеме с 1 января 2018 года и будут отвечать за организацию рассмотрения поступающих от граждан жалоб на качество и доступность оказываемой медицинской помощи, отбор случаев и проведение экспертиз качества, разрешение конфликтных ситуаций, возникающих между пациентом и врачом в момент обращения за медицинской услугой и другие вопросы. Поскольку такого рода консультации требуют специального уровня профессиональной подготовки, все специалисты третьего уровня обладают медицинским образованием и являются врачами-экспертами.

Создание новой структуры призвано повысить не только эффективность взаимодействия с застрахованными лицами, но и поднять уровень доверия граждан к страховым компаниям как к организациям, оказывающим квалифицированные консультации и защищающим права и интересы пациентов.