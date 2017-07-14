Лжемиссионеры из секты «Краеугольный камень» орудуют в Тверской области В одном из домов Завидово в Тверской области появились странные люди, которые вызвали у жителей подозрение. Местные жители обратились к депутату сельского поселения с просьбой прояснить ситуацию. Квартиросъёмщиков становилось с каждым днем все больше, они ходили в капюшонах и вели странный образ жизни: собирались и водили хороводы вокруг дома. Депутат Завидовского сельского поселения , после получения обращения сельчан, попыталась разобраться в происходящем. Депутата встретили четыре человека - трое мужчин и одна женщина, но в дом не впустили, говорили с ней у ворот. На вопрос «Кто вы такие?», люди ответили, что они представляют секту «Краеугольный камень», которая занимается реабилитацией наркоманов и «пристраивает» людей вышедших из мест лишения свободы, которые не могут найти себя в данный момент. Депутат приходила к дому 7 раз, но на территорию её так и не пустили. Далее она обратилась к главе поселения. После выяснения всех обстоятельств, слова людей из подозрительного дома подтвердились. Действительно это была секта, но зарегистрирована она или нет - ответа так и не последовало. Так называемый «Дом милосердия» якобы оказывал помощь в лечении алко и наркозависимости. Но у следствия появилась обоснованная версия того, что такое название и перечень тех услуг является только лишь прикрытием. Лечение заключалось в прогулках и чтении молитв целыми днями. «Пациенты» были отключены от связи, им запрещалось говорить по телефону и вести переписку. Администрация Завидовского поселения, беспокоясь о безопасности местных жителей, обратилась в правоохранительные органы. После проведения проверочных мероприятий прокурором Конаковского района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и данное постановление со всеми материалами было направлено в мировой суд. В отношении гражданина, который осуществлял незаконную миссионерскую деятельность и был главным во всех процессах. Правоохранители установили, что в течение нескольких лет в этом доме действовала религиозная организация Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень». Организация не смогла предоставить документы, поскольку их просто не было. После постановления суда религиозная деятельность не прекратилась, появились новые люди, сменился старший по миссионерству. Здесь по-прежнему пропагандировались нетрадиционные для России религиозные учения, внушалась необходимость разрыва с семьями, у людей менялась психика. По словам обитателей дома, старшие молились на непонятном языке, «дабы дьявол не влез в их молитву». После второй проверки было вновь вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по тому же составу, ноуже в отношении другого человека, и вновь дело отправлено в мировой суд. Сложность закрытия подобной организации кроется в том, что у нее нет никаких документов, которые бы подтверждали деятельность, соответственно и нет возможности документально подтвердить незаконность данной организации. Действия правоохранительных органов все же заставили религиозную организацию «Краеугольный камень» покинуть дом в Конаково и выехать за пределы района. По оперативным данным секта собирается обосноваться в другом районе Тверской области. Правоохранители призывают жителей к бдительности. Возможно, секта двинулась в сторону Кашина или Кимр. Напомним, что закон о миссионерской деятельности на территории Российской Федерации вступил в силу летом 2016 года. По закону каждая миссионерская организация должна быть зарегистрирована и иметь разрешение. Иначе она вне закона. Также запрещена деятельность такого рода организаций к распространению в социальных сетях. Часто именно подобные секты пропагандируют экстремистскую идеологию. Еще раз призываем жителей Верхневолжья к бдительности! Никита ВИКТОРОВ, по материалам tp.tver.ru