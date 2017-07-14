ВЫШЛА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТУРИЗМА

Тверской публицист принял участие в создании «Энциклопедии туризма»

«Энциклопедию туризма» выпустил авторский коллектив Российского государственного университета туризма и сервиса. Это первое отраслевое издание энциклопедического типа.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил туризм одним из значимых направлений развития экономики региона.

«Это стимул для развития среднего и малого бизнеса, народных промыслов, занятости населения в муниципальных образованиях», – считает Игорь Руденя.

Ключевой задачей является подготовка квалифицированных кадров в сфере гостеприимства. В «Энциклопедии туризма» обобщен опыт ведущих специалистов, которые занимаются изучением этого сектора экономики. Издание предназначено для сотрудников туристских предприятий и организаций, ученых и всех, кто интересуется вопросами развития отрасли.

В книге представлены сведения о туристских информационных порталах, ведущих общественных организациях, научно-практической литературе и событийных мероприятиях.

В одном из разделов энциклопедии продемонстрированы лучшие зарубежные и отечественные практики организации туристского обслуживания, турпродуктов и маршрутов (Case Study).

В состав энциклопедии вошел словарь туристских терминов и сокращений, в том числе иностранных, автором-составителем которого выступил Виктор Грибков-Майский – автор многочисленных публикаций, в том числе посвященных туристическим брендам Верхневолжья.

21 июля развитие туризма в регионах Центрального федерального округа обсуждалось на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. В мероприятии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Тверская область претендует на включение сразу в два туристических направления федеральной целевой программы, которая будет реализовываться с 2019 года – «Большая Волга» и «Историко-культурный туризм в ЦФО». Кроме того, в Верхневолжье разработаны межрегиональные туристические маршруты «Государева дорога» и «Путешествуй на Ласточке». Тверская область также готова участвовать в программе по развитию детского туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области.