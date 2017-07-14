В Твери при поддержке Москвы будут отремонтированы магистральные улицы

Москва поможет Тверской области отремонтировать магистральные дороги областного центра. Детали проведения работ обсуждались 22 июля на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Участие приняли руководители отраслевых региональных министерств, администрации Твери, государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги».Игорь Руденя сообщил, что накануне обсудил вопросы ремонта улиц Твери с мэром столицы Сергеем Собяниным. Достигнута договоренность о проведении работ в два этапа.«Первый этап – замена в 2017 году дорожного покрытия на ключевых магистралях Твери. На втором этапе будет подготовлен проект обустройства тротуаров, бордюров, коммуникаций, в том числе дорожного освещения. И уже на следующий год мы продолжим приводить город в порядок исходя из современной концепции и качественной документации. Тверь должна быть достойным соседом российской столицы», - обозначил Губернатор.Глава региона отметил, что в рамках действующего соглашения о сотрудничестве Правительств Тверской области и Москвы столица окажет финансовую поддержку реализации первого и второго этапов ремонта транспортных магистралей. Кроме того, осуществлять дорожные работы будет ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».«У компании есть большой опыт, техника и самое главное – технологии ремонта, чтобы мы каждый год ямы не латали», - подчеркнул Игорь Руденя.По словам Губернатора Тверской области, с государственной компанией «Автодор», которая ведет в регионе строительство скоростной трассы М-11, достигнута договоренность о поставках для проведения ремонта асфальта высокого качества.Ремонтные работы охватят магистраль от площади Гагарина до трассы М-10 в Мигалово общей протяженностью свыше 10 км. Это улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина и Ленина, улица 50 лет Октября. На всей трассе предполагается демонтаж трамвайных рельсов.Вторая ключевая транспортная артерия, на которой будет проведен ремонт – Тверской проспект: от площади Капошвара до моста через Волгу. Здесь трамвайные рельсы будут сохранены.По поручению Игоря Рудени городским властям совместно с ГИБДД предстоит продумать дорожную разметку на обновленных дорогах, которая должна быть пластиковой, а также размещение пешеходных переходов. Будет также разработана концепция обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, Губернатор обратил внимание на необходимость синхронизации ремонта с работами на теплотрассах, которые проводит компания «Тверская генерация».Игорь Руденя вместе с представителями ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», региональных министерств, администрации Твери сегодня также совершил инспекционную поездку по дорожным объектам, которые будут отремонтированы при поддержке столицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.