Игорь Руденя поручил развивать детско-юношеский туризм в рамках соглашения с Москвой

Расширение сети туристических маршрутов по Верхневолжью обсудили 24 июля на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В частности, речь шла о детско-юношеском туризме. По поручению главы региона будут разработаны новые туристические направления для детей из столицы.

Увеличение потока туристов из Москвы может дать ощутимый экономический рост для области, подчеркнул Игорь Руденя.

«В рамках соглашения с Москвой необходимо определиться по маршрутам для детского туризма. В них должен войти Императорский дворец и другие музеи. Также в поездки могут быть включены достопримечательности Конаковского и других районов, которые находятся на пути из Москвы в Тверь», — отметил Губернатор.

Создавать план маршрутов и экскурсий будет Министерство туризма Тверской области совместно с администрацией регионального центра.

Развитие детского направления в туризме стало одной из тем заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе, которое 21 июля прошло в Сергиевом Посаде с участием Игоря Рудени.

В Тверской области уже наработан опыт организации туристических поездок для детей. В частности, с апреля 2017 года Верхневолжье участвует в федеральном проекте «Живые уроки», который предусматривает создание туристических маршрутов для школьников из разных регионов. В ходе реализации проекта Министерство туризма совместно с тверскими туроператорами подготовило более 40 детских образовательных турпрограмм.

Кроме того, в текущем году в рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы» около 1000 школьников из Тверской и Московской областей посетили с экскурсиями лагерь Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Принято решение о ежегодном проведении бесплатных экскурсий для учеников 8-11 классов школ Верхневолжья в тверской Императорский дворец. Планируется, что в этом году его посетят около 33 тысяч школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.