РЕЧНОЙ ТУРИЗМ - КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Сегодня министр туризма Тверской области Иван Егоров вместе с главой администрации Конаковского района Олегом Лобановским провели рабочее совещание и рейд по причальным объектам города. Также во встрече уприняли участие владелец конаковского парома, руководитель фермерского хозяйства "Витязь" Юрий Журавлев, сотрудники министерства транспорта Тверской области и заместители главы администрации района.

Тема совещания в "полевой обстановке" - развитие инфраструктуры речного туризма. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы развития речного туризма в Конаковском районе, целесообразность создания и расширения туритской инфраструктуры, проработки интересных туристических маршрутов. Приоритетным вопросом является строительство причальных стенок в Конаковском районе, с целью заезда круизных лайнеров и малых судов.

Водный (круизый, яхтенный) туризм является одним из приоритетных видов туризма в России, и у Конаковского района есть все возможности, стать центром его развития.