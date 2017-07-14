РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ - ЧЕРЕЗ НОВУЮ ПРОГРАММУ

Тверская область готова участвовать в новой федеральной программе по развитию туризма

21 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, которое прошло на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Московской области. Обсуждалось развитие внутреннего и въездного туризма в регионах ЦФО.

Открывая заседание, полпред Президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что туризм в России, несмотря на непростую экономическую ситуацию, демонстрирует рост. По увеличению числа рабочих мест отрасль занимает лидирующие позиции.

По словам полпреда, регионы центральной России активно развивают туристические направления, 9 субъектов ЦФО, среди которых и Тверская область, участвуют в федеральной программе внутреннего и въездного туризма в РФ. В то же время, подчеркнул Александр Беглов, потенциал отрасли в Центральном федеральном округе реализуется не в полной мере.

«В планах Министерства культуры РФ и Ростуризма – создание новой федеральной целевой программы, основой которой должны стать межрегиональные проекты. Уже сейчас надо активно подключаться к подготовке программы и готовить свои предложения», - обратился Александр Беглов к руководителям регионов ЦФО.

«Тверская область уже заявилась на участие в программе, -прокомментировал по итогам заседания Губернатор Игорь Руденя. - У нас подготовлены проекты «Государева дорога» и «Путешествуй на «Ласточке», где по одному билету можно проехать и на поезде, и на автотранспорте, посетить места, которые являются объектами туристической программы. Проект очень удобный, он уже работает в Московской области. Думаю, пользуясь опытом коллег, мы достаточно быстро его внедрим».

Маршрут «Государева дорога» повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей. Планируется, что он объединит два ключевых федеральных маршрута «Серебряное ожерелье» и «Золотое кольцо России». Тверь сможет стать логистическим центром объединения круизных туров по Волге и этих историко-культурных программ. Кроме обзорных экскурсий, маршрут предполагает посещение Храмового комплекса в селе Завидово, Тверского императорского дворца и других туристических объектов.

Проект «Путешествуй на «Ласточке» планируется к реализации совместно с Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией. Он рассчитан на жителей Москвы и Подмосковья, которые, купив билет, смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери и дальше до ключевых туристических объектов областного центра, а также на автобусах до Торжка и других городов региона. В настоящее время Министерство туризма Тверской области разрабатывает маршруты в рамках этого проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.