НЕЗАКОННО НАЧИСЛЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВОЗВРАЩАЮТ

С начала года жителям Тверской области возвращено более 2,3 млн рублей незаконно начисленных коммунальных платежей

За первые 6 месяцев 2017 года Государственная жилищная инспекция Тверской области рассмотрела свыше 5700 обращений граждан, а также провела обследование 1351 дома во всех муниципалитетах. По итогам проверок выявлено 1357 нарушений обязательных требований жилищного законодательства.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа государственных надзорных органов в сфере ЖКХ должна подкрепляться общественным контролем, в управляющие компании — вести честную и профессиональную работу.

«Вопрос затрагивает интересы большинства граждан. Любой бизнес, который связан с получением денег от населения, должен быть максимально прозрачным и социально ответственным», — считает Игорь Руденя.

Основная часть жалоб жителей региона касается неудовлетворительного содержания общего имущества многоквартирных домов и ненадлежащей работы управляющих организаций. В отношении УК за отчётный период выдано 320 предписаний, составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила более 3 млн рублей.

В первом полугодии 2017-го специалисты ГЖИ выявили порядка 370 нарушений при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. В результате принятых мер гражданам возвращено более 2,3 млн. рублей незаконно начисленных сумм.

Пресс-служба Правительства Тверской области.