КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬ ГЛАВВРАЧЕЙ ЦРБ?

Главных врачей районных больниц Тверской области будут назначать исходя из эффективности работы

Совершенствование системы здравоохранения стало ключевой темой совещания Губернатора Игоря Рудени с главами муниципальных образований северо-востока Тверской области, которое прошло 20 июля в Рамешках. В числе мер по повышению качества медицинского обслуживания — участие руководства муниципалитетов в оценке качества работы главврачей районных больниц.

«Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача – скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор поручил участникам совещания в двухнедельный срок сформулировать конкретные планы и предложения по модернизации каждой районной больницы: потребность в медтехнике, транспорте, лекарствах, ремонте.

В этом году на укрепление материально-технической базы больниц северо-восточной части региона выделено более 14 млн рублей. Средства предназначены на обустройство крытых пандусов на входных группах, замену лифтов, перенос операционных и палат интенсивной терапии на первые этажи зданий. В проекте участвуют Максатиха, Бежецк, Весьегонск, Кесова Гора, Калязин, Кимры. Кроме того, планируется приобрести новую медицинскую аппаратуру для Лесного, Максатихинского, Молоковского, Кесовогорсого, Кашинского, Краснохолмского районов.

В 2017 году регион подал заявку на закупку 68 новых машин скорой помощи. В частности, новые автомобили должны поступить в Бежецкий, Весьегонский, Кашинский, Калязинский, Молоковский, Кимрски и Сандовский районы. В настоящее время в 19 районах области в тестовом режиме работает система диспетчеризации санитарного транспорта, до конца года её планируется внедрить во всех муниципалитетах.

Продолжится и развитие санавиации. В этом году получен дополнительный вертолёт Ми-8 с двумя медицинскими модулями, который уже находится в аэропорту «Змеёво» под Тверью. Необходимо более активно использовать его для доставки пациентов в лечебные учреждения, подчеркнул Игорь Руденя. В частности, глава региона поставил задачу в 2018 году оборудовать вертолётные площадки в каждом районе Верхневолжья. В этом году вертолётная площадка открыта в Торопецком районе, на очереди — ещё 10 площадок.

«Вы выделяете территорию для площадок, мы оборудуем их и подъездные пути за свой счёт», — обратился Губернатор к руководителям муниципалитетов.

Большое внимание участники совещания уделили решению вопроса нехватки специалистов в ЦРБ, в первую очередь, врачей узких специализаций. Проблема особенно актуальна для Кимр, Бежецка, Калязина. Всего в северо-восточных районах Тверской области открыто порядка 60 вакансий в сфере медицины.

В этом году в больницы должны прийти около 30 молодых специалистов. Еще 19 будущих медиков из этих муниципалитетов в настоящее время обучаются по целевому набору в Тверском государственном медуниверситете, к поступлению на первый курс готовятся почти 50 человек. По мнению главы региона, в приоритетном порядке важно обеспечить целевой набор в ТГМУ для выпускников сельских школ.

В качестве временного решения кадрового вопроса в сентябре стартуют ежемесячные выезды бригад специалистов университета и тверских медучреждений для консультаций жителей отдалённых районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.