ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ-2018

Около 50 дорожных объектов муниципального значения отремонтируют в северо-восточных районах Тверской области в 2017 году

Приведение в порядок дорожной сети местного значения вошло в повестку дня совещании с главами администраций муниципалитетов северо-востока Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя в Рамешках. В 2017 году в плане дорожных работ на этих территориях 49 объектов: реконструкция дороги в Максатихинском районе, ремонт 10 дворовых территорий и 38 участков дорог. Обеспечено финансирование в размере 364 млн рублей.

Игорь Руденя поставил задачу ускорить проведение работ. В тех местах, где идёт или скоро начнётся ремонт, должны быть установлены информационные аншлаги с указанием даты начала и окончания работ, названия организации-подрядчика и телефона лица, ответственного за участок.

Кроме того, глава региона поручил руководителям муниципальных образований распланировать дорожные работы на ближайшие несколько лет.

«Необходимо создать совместный план по ремонту основных муниципальных дорог до 2021 года. Если нет денег на проектирование, обращайтесь: в порядке исключения мы готовы рассматривать возможность софинансирования проектных работ по ключевым дорогам», — отметил Игорь Руденя.

В следующем году активная фаза ремонтной кампании на дорогах региона должна стартовать с наступлением тёплого сезона, поэтому проектную документацию нужно готовить как можно раньше, подчеркнул Губернатор.

«Конкурсные процедуры необходимо провести в первом квартале 2018 года, чтобы к 1 июня все уже знали, где и какие дороги будут ремонтировать», — сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.