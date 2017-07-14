Бесплатным аудиогидом смогут воспользоваться посетители Дня русской деревни в Тверской области

Благотворительный фонд «Добро» подготовил аудиогид по Есёмово и празднику русской деревни, который пройдёт с 21 по 23 июля в Ржевском районе.

«День русской деревни отмечают только в Тверской области. Это очень важное для нашего региона мероприятие. Оно стало практической реализацией плана по развитию туризма», — считает Игорь Руденя, который в прошлом году посетил площадку праздника.

Аудиоэкскурсия по Дню русской деревне была создана на основе современных технологий. Она рассказывает об истории деревни, местных жителях-героях Великой Отечественной войны, исторических особенностях быта Есёмово, кулинарных и игровых традициях территории, а также ряда местных устойчивых выражений.

Чтобы прослушать гид, необходимо зайти на сайт izi.travel.ru или скачать одноимённое бесплатное приложение на мобильное устройство, далее ввести в поисковой строке «День русской деревни».

Таким образом, воспользоваться аудиоэкскурсией на смартфоне можно либо предварительно сохранив его, либо в режиме онлайн при наличии устойчивой связи.

Также на площадке Дня русской деревни будет установлена палатка туристского информационного центра, где участники смогут узнать про достопримечательности Тверской области, Ржева и Ржевского района.

Начиная с пятницы, 21 июля, гости Дня русской деревни смогут поселиться в палаточном городке на территории праздника. В этот день состоится торжественное открытие знака в память деревень Ржевского района, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. После завершения церемонии запланировано открытие обзорной площадки у обелиска в деревне Кокошкино.

22 июля — основной день праздника. Одним из центральных событий Дня русской деревни станет работа реконструкторской площадки «Ржевский выступ». Зрители смогут увидеть воссозданные в историческом виде события военного времени, технику и вооружение, посетить тир, медсанчасть, полевой лагерь. По окончании реконструкции пройдёт церемония возложения цветов к обелиску на берегу реки Сишка.

Также в программе мастер-классы по приготовлению и дегустация исконно русских блюд, конкурсы пахарей и рыбаков, соревнования команд по исконно русским забавам, выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных и продуктов, церемония награждения лучших работников Ржевского района, тематическая площадка «Ремесленный городок», игра в рюхи, сдача норм ГТО, футбол на траве. Закроет субботнюю программу фестиваль фейерверков — яркое свето-звуко-пиротехническое шоу.

23 июля на территории палаточного городка пройдёт экологический марафон по раздельному сбору мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области.