ИЗЯЩЕСТВО ВИНТОКРЫЛЫХ МАШИН

Как сообщала «Заря», на прошлой неделе на аэродроме «Конаково» близ деревни Марьино Селиховского сельского поселения, который несколько лет является учебно-тренировочной базой Федерации вертолетного спорта России (ФВС), прошли соревнования по вертолетному спорту. В этом году Конаковский район стал местом проведения не только 52-го по счету чемпионата России, но и второго этапа Кубка мира! Растет статусность района. Добавим, что организаторами соревнований стали Международная вертолетная комиссия FAI, Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта при поддержке администрации Конаковского района, ФАУ Министерства обороны РФ «ЦСКА» и ВКС Российской Федерации.

На открытие соревнований в среду приехала глава Конаковского района Людмила Алексеевна КОЗЛОВА. Вместе с президентом ФВС России Ириной Борисовной ГРУШИНОЙ она пожелала всем участникам соревнований удачи и побед. Основные события соревнований разворачивались в субботу и воскресенье. В последний день соревнований в церемонии закрытия и награждения принял участие глава администрации Конаковского района Олег Владимирович ЛОБАНОВСКИЙ. Вместе с заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту Михаилом Аркадьевичем Мирошкиным он вручал призы победителям и призерам. Перед этим М.А.Мирошкин зачитал обращение к спортсменам и гостям соревнований губернатора Тверской области Игоря Михайловича РУДЕНИ. «Для тверского региона большая честь принимать состязания подобного уровня, которые собрали сильнейшие вертолетные экипажи из России, Австрии, Белоруссии, Польши и Украины. Событие вызывает большой интерес у всех поклонников этого зрелищного и технически сложного вида спорта», – говорится в нем.

Всего в чемпионате и кубке в общей сложности приняли участие 35 экипажей из России, Украины, Беларуси, Австрии и Польши. По традиции победители и призеры национального чемпионата в личном и командном первенстве определялись по сумме результатов, показанных в четырех дисциплинах, – «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом».

На бывшем аэродроме сельхозавиации, принадлежавшем в советские времена совхозу-миллионеру «Конаковский», и пребывавшему в запустении, лет 7-8 назад начались изменения: мощная техника мелиоратора Геннадия Садыкова из Вахонина начала приводить его в порядок. Так появился аэродром «Конаково».



Три года назад аэродром приглянулся Федерации вертолетного спорта России, как учебно-тренировочная база и это место, наконец-то, заимело своего хозяина. За это время сделано очень многое. Благодаря вложениям ФВС России и ее партнеров из аэродрома сделали игрушку. И хотя работы по благоустройству и развитию аэродромной и гостевой инфраструктуры здесь предстоит много, уже сейчас, попадая на территорию аэродрома, чувствуешь себя почти что в Европе: чистое, уютное и грамотно организованное общественное пространство, ухоженное поле, взлетная полоса, которая хоть и не так нужна вертолетам, но все же содержащаяся в прекрасном состоянии.

И вот на аэродроме «Конаково» снова праздник! Еще в среду здесь состоялся заезд спортсменов, и вечером прошло официальное открытие 52-го чемпионата России по вертолетному спорту и 2-го этапа Кубка мира, который впервые проходит в Конаковском районе. Кубок мира по вертолетным гонкам проводится под эгидой Международной вертолетной комиссии FAI. Его первый этап состоялся в мае текущего года в Великобритании. Последующие этапы пройдут в Белоруссии, Германии, Австрии и Польше.

Организаторы сделали все, чтобы удобно было и спортсменам, и гостям. Конечно, это не отгремевшее неделей раньше «Нашествие», за все дни соревнований посетить их из города приехали не более двух-трех тысяч человек. Но им здесь были рады: развернули торговые ряды, детские аттракционы, бесплатные туалеты, поставили сцену с прекрасным звуком, предоставили трибуну.

Вклад администрации Конаковского района в общее дело сразу чувствовался: прекрасная культурная программа с участием творческих коллективов районного Дворца культуры «Современник» была интересна и создавала хорошее настроение. Силами администрации была обеспечена и информационня поддержка чемпионата. Совместными усилиями жителям Конаковского района была предоставлена прекрасная возможность провести прошедшие выходные интересно и с пользой. И что немаловажно, без особых затрат: вход был бесплатным.

Ну и немного про сам чемпионат и кубок. Спортсмены соревновались в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов». Россия была представлена опытнейшими пилотами-спортсменами на вертолетах «Ми-2» и «Robinson-44». В домашнем этапе Кубка мира выступили московские экипажи, участники первого этапа в Великобритании, чемпионы по двум упражнениям и мастера спорта Юрий Яблоков и Константин Подойницын (R-44), серебряные призеры в упражнении «Параллельный слалом», мастера спорта Андрей Орехов и Вадим Сазонов (R-44). Красоту и динамику полета на вертолете «Ми-2» продемонстрировал экипаж в составе заслуженного мастера спорта Виктора Дегтяря и мастера спорта международного класса Петра Васильева (ЦСКА) и ничуть не уступающие им соперники из команды ВВС России – мастера спорта международного класса Сергей Тупиков и Алексей Пинтелин. В вертолетных гонках также принял участие смешанный экипаж в составе Елены Жупериной и Николая Родионова (R-44, Тверская область). Пилот мастер спорта Елена Жуперина известна далеко за пределами страны.

По итогам соревнований наибольшую сумму очков набрал известный и титулованный экипаж Максима Сотникова и Олега Пуоджюкаса, представляющий Международную академию вертолетного спорта. Хозяева площадки – аэродрома «Конаково» и завоевали титул чемпионов. Вице-чемпионами стали Андрей Орехов и Вадим Сазонов из Москвы. Бронза досталась столичным пилотам Юрию Яблокову и Константину Подойницыну. Смешанный экипаж в составе Елены Жупериной и представлявшего Тверскую область Николая Родионова финишировал в итоговом зачете на пятом месте. В командном первенстве победу одержали пилоты Москвы, второе место заняли представители Международной академии вертолетного спорта, третье – ЦСК ВВС из Самарской области.

Этап Кубка мира впервые принимало не только Конаково, но и Россия в целом! В программе были две номинации – «Слалом» и «Развозка грузов на точность». Здесь соперничество за лидерство повели 15 сильнейших экипажей из четырех стран. Конкуренцию хозяевам составили пилоты из Республики Беларусь, Украины и Австрии. Гонки проводились по системе «плей-офф».

И вновь российские вертолетчики заняли весь пьедестал почета! В дисциплине «Слалом» золото Кубка мира завоевал экипаж заслуженного мастера спорта России Виктора Дегтяря и мастера спорта международного класса Петра Васильева из Самарской области. Серебро выиграли мастера спорта Юрий Яблоков и Константин Подойницын из Москвы. Бронза у экипажа мастеров спорта Андрея Орехова и Вадима Сазонова из Москвы. В дисциплине «Развозка грузов» эти экипажи поменялись местами. Победителями стали Юрий Яблоков и Константин Подойницын, вторыми – Андрей Орехов и Вадим Сазонов, третьими – Виктор Дегтярь и Петр Васильев.

Прекрасный праздник винтокрылых закончился. Он пролетел, как один день, и оставил в душах тех, кому удалось сюда попасть, ощущение чего-то прекрасного и необыкновенного. Дух захватывает от вида многотонных махин, изящно лавирующих в нескольких метрах от земли, управляемых опытными асами, мастерами своего дела! И вдвойне захватывало дух у того, кому посчастливилось полетать на вертолетах в рамках ознакомления с техникой и соревнованиями. В прошлом году наш корреспондент испытал подобное. В этот раз ему не так повезло, поэтому остается с нетерпением ждать следующего, 53-го чемпионата.

Максим МАЛАХОВ.

(В материале использована

информация с сайта ФВС России и портала «Tverisport»).