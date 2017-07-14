ЖИВИ, СЕЛО! ЖИВИ, ПОСЁЛОК!

В конце прошлой недели, 15 июля, сразу два поселения Конаковского района – Новозавидовское городское и Дмитровогорское сельское – отметили свои дни рождения. В обоих праздниках активно участвовала глава Конаковского района Людмила Алексеевна КОЗЛОВА.

Старинное русское село Дмитрова Гора, которому в этом году исполняется 339 лет, и поселок городского типа Новозавидовский, отмечающий свое 166-летие, такие разные. На селе свой жизненный уклад, в поселке (а по сути маленьком городке) – свой. Но их объединяет одно – люди. И они здесь хорошие.

Территория Дмитровогорского поселения объединяет 24 населенных пункта, в основном деревень. В некоторых из них осталось по 5 - 10 жителей. Но деревеньки живут. В последние 15 лет Дмирова Гора необыкновенно преобразилась благодаря тому, что сюда пришел инвестор-хозяйственник – группа компаний «АгроПромкомплектация». Он не только построил современные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, он и помог местной власти существенно подтянуть социальную сферу. Здесь всерьез делают ставку на то, чтобы называться лучшим селом России. Торговый брэнд «Дмитрова Гора» прославил село далеко за пределами Тверской области. Проживают на территории поселения около 2 тысяч жителей.

Поселок Новозавидовский – третий по величине населенный пункт Конаковского района, в нем проживают около 9 тысяч жителей. Какое-то время Новозавидовский был даже районным центром. Помимо самого поселка, в состав поселения входят деревни Селиверстово, Тешилово, Лазурная и поселок Мирный. В свое время здесь была развита промышленность, и отголоски былого величия до сих пор определяют жизнь в поселке, работают предприятия, самым крупным из которых является Завидовский экспериментально-механический завод.

Дмитрова Гора

ТРУДОМ ЖИВЕТ РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Людмила КОЗЛОВА:

«Дмитрова Гора – это гордость Конаковского района и Тверской области!»

В Дмитровой Горе торжественная часть праздника состоялась в сельском ДК, который по своему великолепию не уступит любому городскому. Да и вообще, облик села соответствует современности: есть новый храм, спорткомплекс, хорошие дороги, прекрасный фруктовый сад и многое другое.

Программа праздника была построена таким образом, что для каждого, кто выходил на сцену поздравлять или получать награды (а иногда и то и другое), всходила своя звезда, которая в виде воздушного шарика парила над залом. Первая звезда «Всему голова» была посвящена главе поселения Владимиру Андреевичу БОРГУЛЮ. Он поздравил сельчан с праздником:

- Сегодня нашей Дмитровой Горе исполняется 339 лет. За эти годы она значительно изменилась: развивается инфраструктура, социальная сфера, есть достижения в культуре и спорте. Появляются новые традиции, такие, как празднование Дня села в канун праздника преподобного Сергия Радонежского, в честь которого несколько лет назад в селе появился храм. И заслуга в том, что мы так хорошо живем, – ваша, дорогие односельчане…

В прошлом году Дмитрогорье посетил даже Президент Владимир Путин, и в этом главная заслуга – производственников. В конце 90-х сюда пришел инвестор Сергей Анатольевич НОВИКОВ, и жизнь стала меняться. Только за последний год построен новый современный молокозавод, завершается строительство автобазы, 10 супружеских пар создали свои семьи, в поселении родились 23 маленьких жителя. Да и жить стало удобно и комфортно. Строится более 60 домов, за полгода семьям выдано 22 разрешения на строительство, 29 семей получили социальные выплаты на жилье. К сожалению, не получилось построить новую школу. Зато у старой появился новый директор. М.С.Кожехов – выпускник Дмитровогорской школы, и он носит титул самого молодого директора в районе – ему 23 года.

Ну а затем на сцену пригласили того, без кого и не было всего этого развития. Под звезду «Верховный главнокомандующий» на сцену вышел генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация Сергей Анатольевич НОВИКОВ:

- Когда мы впервые приехали сюда, вот первых рядов в зале, где сейчас сидят мальчишки и девчонки, их не было. Все они тогда еще не родились. В первый класс тогда пошли всего 7 детишек. В первые годы нашей работы здесь по центральной улице можно было пройти только в сапогах, не было ни газа, ни городских удобств, ни нормального благоустройства. Сегодня, проезжая по улицам села, видишь – ребятня катается на роликах, много мам с колясками, большинство жителей – молодежь. Село живет! И это очень радостно видеть. Нам говорили - сельское хозяйство нерентабельно, люди у нас не умеют работать. А мы доказали, что профессиональным отношением к делу, когда есть цель, мотивация, стремление к результату, можно делать дело не хуже, чем во всем мире. И спасибо вам, дмирогорцы, что жизнь свела меня с вами, и вместе мы делаем серьезные и нужные дела для страны и кормим наших людей. Спасибо за то, что мы вместе!

С праздником сельчан поздравил и настоятель Дмитровогорского храма преподобного Сергия Радонежского отец Антоний. Он выступил под звездой «Духовность». Ну а затем слово предоставили дорогим гостям, которые вышли под звездой «Почетные гости». Встречали их, как и полагается на селе, пышным караваем! Поздравить дмитрогорцев приехала глава Конаковского района Людмила Алексеевна КОЗЛОВА и глава города Конаково Валерий Викторович МАКСИМОВ. Людмила Алексеевна вручила В.А.Боргулю подарки – набор футбольных мячей для спортсменов села и приветственный адрес:

- Добрый день, уважаемые земляки! Разрешите присоединиться к поздравлениям и от имени Собрания депутатов Конаковского района и администрации Конаковского района поздравить вас с Днем села! Хочу сказать, что у вас все хорошо и прекрасно не только на уровне поселения, но и на уровне Конаковского района вы поистине одно из лучших сельских поселений. И выражаю большую благодарность инвестору, который на этой территории занимается не только производством, но и помогает решать социальные вопросы. Добра вам, благополучия, счастья в каждом доме, мира и дай Бог, чтобы все это преумножалось. Дмитрова Гора – это гордость Конаковского района и Тверской области!

Письменные благодарности и Почетные грамоты глав Конаковского района Людмила Алексеевна вручила Л.Н.Карповой, заведующей мастерской СДК с. Дмитрова Гора, С.А.Косовцевой, заместителю главы администрации Дмитровогорского с/п, А.А.Счетчикову, старшему оператору линии розлива Дмитрогорского молокозавода и Николаю Мухарскому, машинисту Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода.

Глава г. Конаково В.В.Максимов приготовил особый подарок. Он озвучил решение Совета депутатов г. Конаково о присвоении С.А.Новикову звания «Почетный житель города Конаково». И тут же вручил соответствующий знак и книгу, которую выпустили к юбилею города. Мотивация такой награды вполне понятна: много конаковцев работают на предприятиях «АгроПромкомплектации», торговая сеть “Дмитрогорского продукта» - это не только магазины с качественной едой, но и прилегающая к ним благоустроенная территория. В общем, есть за что.

Затем глава поселения В.А.Боргуль вручил свидетельства и награды тем жителям поселения, чьи портреты по решению местного Совета были помещены на Доску почета села. Это В.С.Зайтлер, Р.В.Игнатьева, Д.Ф.Лейнер,И.В.Мамонов, Н.И.Медведев,Т.О.Пенкина, Ю.В.Фонарьков,Д.Л.Шестаков, Е.В.Шмелева и Н.В.Юдина. Над ними взошла звезда «Трудолюбие».

В номинации «Активный житель села» была отмечена Анна Головина, победителями фотоконкурса «Мое село - моя отрада» стали Н. Степанова и В. Дмитриева, в конкурсе по благоустройству подворий отметили Т. Черканову за лучший палисадник. Наградили и семьи-долгожители. Это Нина Андреевна и Николай Григорьевич Ковалевы из Верханова, Ирина Ивановна и Анатолий Иванович Радильниковы из Никольского, семейные пары «золотые юбиляры» Тамара Ивановна и Анатолий Владимирович Лященко и Василий Харитонович и Антонина Макаровна Самусенко. Также 7 июля состоялся районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, где супружеской паре Тювилевых - Татьяне Юльевне и Николаю Ивановичу была вручена медаль «За любовь и верность». Их тоже чествовали на Дне села.

Ну и завершилась торжественная часть самой радостной «звездой», которая называлась «Маленькое чудо». Она взошла над теми 23 семьями, где в минувшем году появились дети. Мягкие игрушки и другие полезные вещи подарили в честь этого семьям Давлатовых, Ивановых, Чиркановых, Мухарских, Азимовых, Ширшовых, Кирилюк, Задорожных, Украинских, Шарониных, Фишер, Гречиных, Подоляк, Саидовых, Легеньких, Авдониных, Беляковых, Пенкиных, Павловых…

Новозавидовский

ПОСЕЛОК СЛАВИТСЯ ЛЮДЬМИ

Основные события праздника в поселке Новозавидовском проходили на свежем воздухе, в парке, где силами районного ДК «Современник» была поставлена сцена цветов российского триколора, а концертная программа подготовлена творческими коллективами Новозавидовского ДК.



Церемония награждения лучших жителей поселка началась с приветствия главы Конаковского района Людмилы Алексеевны КОЗЛОВОЙ:

- Дорогие новозавидовцы! Разрешите от имени Собрания депутатов и администрации Конаковского района присоединиться ко всем поздравлениям и пожеланиям в этот чудесный летний день. Хочу пожелать всем здоровья, добра, благополучия, счастья, радости и мирного всем неба! С праздником, уважаемые земляки!

На празднике случилось и историческое событие – поздравить новозавидовцев приехал Иван Андреевич РУЛЕВ, ветеран, полный кавалер ордена Славы, Почетный житель Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, в общем – человек-легенда! На его рассказах о войне воспитано не одно поколение мальчишек и девчонок!

Людмила Алексеевна КОЗЛОВА вручила благодарственные письма и благодарности от себя и от главы администрации Конаковского района Олега Владимировича ЛОБАНОВСКОГО. Награждены активистки поселка С.И.Бокова и С.А.Бондаренко, фермер Г.Х.Садыков, председатель общественного совета поселения А.В.Дудка, депутат районного Собрания от поселка Новозавидовский Ж.Г.Сагбо, глава поселения А.П.Коршев, И.А.Ражев, депутат Новозавидовского Совета Д.Ю.Андреев, а также А.П.Антонов, А.Ю.Корчагин и В.В.Горохов. В заключение Людмила Алексеевна подарила главе поселения фотоаппарат, «чтобы фиксировать события жизни поселка». В ответном слове глава поселения Александр Петрович КОРШЕВ сказал:

- Хочу поблагодарить Людмилу Алексеевну и в ее лице районные власти за то чуткое и доброе отношение к нам и нашим нуждам и проблемам. Она всегда находится в курсе дел нашего поселка и знает, что нам нужно. Также хочу сказать спасибо предпринимателям поселка, чье неравнодушие проверялось в трудные моменты жизни, когда в Новозавидовском массово отключалась электроэнергия. Они вместе с электроэнергетиками круглосуточно работали над восстановлением электроснабжения поселка. За все это вам спасибо.

Затем слово было предоставлено Галине Ивановне АКСЕНОВОЙ, председателю районной ветеранской организации. Она поздравила новозавидовцев с праздником, пожелала успехов, благополучия и процветания. Добрым словом Галина Ивановна отметила работу ветеранской организации поселка. По итогам прошлого года она была признана лучшей в районе. И главную роль в этом сыграла ее председатель Галина Алексеевна КУКСОВА, которая так поставила работу, что у нее нет отбоя от помощников. От Тверского областного совета ветеранов за безвозмездную помощь ветеранам и пенсионерам были награждены В.А.Волконский, Н.Ф.Исмаилов и А.В.Дудка.

Выступила и координатор патриотического движения «Бессмертный полк» в поселке Новозавидовский Ирина Борисовна ДОНЦОВА:

- Я очень рада видеть у нас на празднике Ивана Андреевича Рулева, большое спасибо ему, что он приехал. Каждый год по улицам поселка шествует «Бессмертный полк». Но в этом мае он прошествовал уже официально: новозавидовцы зарегистрированы во Всероссийском патриотическом движении «Бессмертный полк», и у нас теперь есть своя страничка в интернете. Проведена большая работа, и серьезную помощь нам оказал глава поселения А.П.Коршев. За это мы его благодарим и вручаем письменную благодарность от председателя Всероссийского патриотического движения «Бессмертный полк» Сергея Лапенкова…

Штаб «Бессмертного полка» наградил за работу заведующую музеем Спиридона Дрожжина Е.В.Павлову, а также Л.Б.Краснову, Н.А.Платонову и О.А.Захарову.

Были поощрены новозавидовские медалисты и отличники, выпускники двух новозавидовских школ. Это Наталья Каютенко, Егор Корчагин, Анастасия Гридько, Елизавета Иличева, Ирина Лобазова, Лилия Маркова, Олег Рыжов, Анастасия Скоробогатова, Мария Старикова и Анна Шалыбкова. И, как сказал А.П.Коршев: эти вчерашние ученики уже выдающиеся люди поселка и они – его будущее!

В числе других уважаемых людей были поощрены: С.Г.Гусева, заместитель директора школы № 1, А.В.Никифорова, уборщица школы № 1, Н.А.Пронина, заместитель директора школы № 2, Е.А.Дудуева, учитель физкультуры школы № 2, О.А.Мяктинова, старший воспитатель детсада № 2, Л.С.Данилина, повар детсада № 2, Н.А.Елисеева, заместитель заведующей детсадом № 2, И.В.Федотова, младший воспитатель детсада № 2, З.Н.Никитина, педагог Новозавидовского ДЮЦ, А.А.Глушенкова, заведующий сектором Новозавидовского ДК, Е.А.Никифорова, руководитель студии Новозавидовского ДК, Е.В.Павлова, заведующая музеем С. Дрожжина, Н.Д.Тищенко, научный сотрудник музея С. Дрожжина, Т.Б.Глебова, директор новозавидовской библиотеки, Е.В.Новикова, заведующая детской библиотекой, П.М.Фомин, фельдшер «скорой помощи», Г.И.Павлов, врач-рентгенолог, М.Е.Фролова и Н.А.Кухаренко - соцработники, Д.В.Розников, В.В.Егорчев и В.Е.Чернов – офицеры полиции.

Ценными подарками были награждены долгожители - юбиляры поселка, которым исполнилось 90 лет! Это В.Н.Андреева, В.Ф.Варенцова и В.А.Самсонов. Отмечены были и супружеские пары-долгожители: 45 лет в браке прожили супруги Антоновы и 55 лет – супруги Макаровы, 60 лет – супруги Базаркины! Есть в Новозавидовском и многодетная семья: у А.В. и Н.В. Стольба – четверо детей! Ну а из тех, кто только заключил семейный союз, отметили молодоженов Дмитрия и Валерию Розниковых, Дмитрия и Анну Науменко.

Не обошлось в поселке и без спортивных достижений. Футбольный клуб «Завидово» стал чемпионом Конаковского района по мини-футболу, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Николай Ефремченков стал вторым в области и пятым в России, а Мария Мигутина – чемпионкой Тверской области по шахматам! Также были поощрены специалисты своего дела М.В.Магурян и А.Н.Косинов («Специальные бурильные технологии») и А.В.Конопелько (ВМСК «Глобус»). Благодарственные письма получили: за активное участие в жизни поселка – С.И.Бокова, за заботу о ветеранах – Т.Н.Белимова, С.А.Бондаренко и И.А.Стрёмин.

В числе победителей традиционного конкурса «Мой двор – самый красивый» в различных номинациях лучшими стали Н.В.Зонова, Т.Н.Николаева,В.И.Кузнецова, Д.С.Седова, М.Ю.Вебер, Т.П.Минич, Р.С.Дресвянкина,А.Е.Попова, С.Н.Леонова, Т.А.Афонина, Е.В.Лукин. По результатам народного голосования победителем конкурса стала А.Е.Попова. Их награждал Новозавидовский совет предпринимателей в лице С.В.Кругловой и Е.М.Кытиной. Подарки были очень полезными, вроде садовых скульптур, цветочных вазонов или брусчатки для дорожек.

А закончилось все подведением итогов «Парада колясок», посвященного Дню семьи, любви и верности, спонсором которого стал руководитель ВМСК «Глобус» А.В.Дудка. Все участники получили призы. А какие романтичные названия были у колясок, украшенных мамами, как произведения искусства: «Подсолнух с пчелками», “Принцесса Полина», “Корзина с цветами»… А круче всех был «Паровозик из Завидова»! На этой милой ноте и закончилась официальная часть. А дальше – поселок гулял и развлекался, работали аттракционы и торговые ряды, свои номера показывали творческие коллективы поселка.

Максим МАЛАХОВ.

(Полные фоторепортажи с этих праздников смотрите в группах «Зари»

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