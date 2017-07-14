МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Медаль за сельскохозяйственную перепись___достижения

17 июля в администрации Конаковского района состоялось торжественное вручение медалей и памятных знаков участникам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходившей в 2016 году. Награды за участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи были трех видов, среди которых: ведомственный знак отличия - медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; памятная медаль Всероссийской сельскохозяйственной переписи; памятный знак Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Поздравить участников, вручить награды и поблагодарить руководство района за активное участие и содействие в сельскохозяйственной переписи приехал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области Виктор Кулаков.

«Прежде чем перейти к награждению, хотел бы выразить слова благодарности за участие в этом проекте. В современной России такая перепись проводится во второй раз, первая проходила в 2006 году. Хотелось бы отметить, что такие переписи нужны прежде всего для определения уровня продовольственной безопасности муниципалитета, региона и страны в целом. Уже сейчас, на основе предварительных данных, можно сказать, что Тверская область самообеспечивает себя: картофелем - на 150%, мясом - на 103%, овощами - на 67%, молоком на - 80%, фруктами - на 37%. И правительство Тверской области уделяет огромное внимание развитию и поддержке сельского хозяйства.

На территории Конаковского района сотрудниками районной администрации была проведена большая подготовительная работа, которая велась на протяжении двух лет. В результате переписью было охвачено более 22 тысяч объектов, и это вторая позиция по Тверской области после Калининского района. Благодаря поддержке администрации Конаковского района сельскохозяйственное обследование было проведено на высоком уровне. Это общая заслуга всех участников: и переписчиков, и инструкторов, и администрации, и, конечно же, районной статистики. Огромное спасибо за ваш труд, вложенный в общее дело».

Медалью за труды наградили 19 человек, среди которых: глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы районной администрации по правовым вопросам Анна Рябова; руководитель отдела статистики администрации района Алевтина Белянина. Памятную медаль вручили 13 участникам переписи, а памятным знаком наградили одного человека.

Наши люди_____________интервью

Ольга Березницкая - депутат Собрания депутатов Конаковского района - избрана председателем молодежного парламента при Законодательном собрании Тверской области. Ольга рассказала нам немного о себе, о том, как проходил отбор кандидатур и какие планы у молодежного парламента на ближайшую перспективу.

- Ольга Ивановна, расскажите немного и о себе, и о том, с чего началась ваша деятельность в молодежных организациях или объединениях?

- Я коренная жительница города Конаково. В 2001 году окончила школу № 3, после чего поступила в Московский педагогический государственный университет на факультет славянской и западноевропейской филологии, а после окончания вуза вернулась в родной Конаковский район. С 2011 года работаю в проекте «Завидово» в качестве специалиста по связям с общественностью. В 2013 году была избрана депутатом Собрания депутатов Конаковского района.

Еще в школьные годы я начала активно заниматься молодежной журналистикой, регулярно публикуя свои материалы на актуальные и острые для юного поколения темы не только в городской молодежной газете «Прикид», но и в общественно-политической газете «Заря», где работала внештатным корреспондентом, а также в популярном в начале 2000-х годов молодежном российском издании «Молоток». Также принимала активное участие в деятельности местной молодежной организации «Возрождение».

В 2005 году начала работать в МУП «Молодежный досуговый центр Иволга», организовывая воспитанников центра для работы на молодежном телевидении, помогая им создавать сюжеты для молодежной передачи «БУУМ».

Расскажите о молодежном парламенте и как вы стали председателем МП?

- Сегодня состав парламента - это 52 человека в возрасте до 35 лет, который формируется из делегатов от муниципальных образований области, от вузов и политических партий. При формировании нового состава МП было уделено особое внимание тому, чтобы в состав вошло как можно больше молодых депутатов от муниципальных районов области. Такой подход позволил сформировать парламент в большей степени из молодежи, уже имевшей дело с законотворчеством. Ведь наша основная задача – содействие в законотворческой деятельности. Например, практически сразу после проведения первого заседания МП нам предложили поучаствовать в рабочей группе по разработке законопроекта о патриотическом и нравственном воспитании. И это только одна из форм взаимодействия молодых парламентариев с Законодательным собранием Тверской области.

Кандидатура председателя МП предлагается председателем Законодательного собрания на первом заседании парламента, которую выбирают открытым голосованием. За мою кандидатуру проголосовали единогласно.

- Что, на ваш взгляд, является основным вектором развития молодежной политики?

- На мой взгляд, основной вектор молодежной политики сегодня – это формирование думающего поколения людей. Думающего во всех смыслах слова: думающего о своем будущем – а это и здоровье, и образование; думающего о своей семье – сегодня ребята все активнее вовлекаются в работу по формированию устойчивых семейных ценностей, и это во многом результат мер по поддержке молодых семей; думающего о своей стране – здесь важно понимать, что патриотизм для молодежи сегодня – это не только память о войне, гордость за наших героев, гордость за Российскую армию и оружие, но это еще и понимание того, что именно ты – важная часть своей страны, а твой труд – часть большого дела. Многие ребята понимают это сегодня, и это нужно поддерживать.

- Какие планы в работе на ближайшую перспективу в молодежном парламенте?

- Сейчас мы сотрудничаем с Комитетом по делам молодежи ТО по вопросу внесения своих предложений и дополнений в Государственную программу Тверской области «Молодежь Верхневолжья на 2017-2022 гг.», которая будет принята в ближайшее время. В ближайших планах – вести работу по мониторингу нормативно правовой базы других регионов в области молодежной политики, в рамках подготовки ко второму заседанию. Мы должны быть полностью готовы к нему, а это значит – предложить депутатам Законодательного собрания свое видение конструктивных изменений в законодательстве региона. Над этим сейчас и работаем с коллегами.

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Очень отрадно, что именно представитель Конаковского района стал председателем молодежного парламента Тверской области. Поздравляем Ольгу Березницкую и желаем профессиональных успехов на новом посту!

Победа на турслете ____________спорт

С 12 по 16 июля возле деревни Горощино Торжокского района на берегу Тверцы развернули палаточный лагерь, чтобы выяснить, кто является сильнейшим в туристском деле. Здесь прошел 19-й молодежный турслет. Участие в нем приняли и наши ребята, победители муниципального этапа туристического слета - команда «Кабаны» Дмитровогорского сельского поселения.

Наша команда усердно готовилась к этим соревнованиям, и несмотря на то, что в день приезда начался дождь, ребята одели дождевики, резиновые сапоги, выгрузили свои вещи под тент и стали обустраивать быт: выкапывать яму, строить мостик для купания, вешать умывальники, устанавливать тенты и ставить палатки.

Перед следующим днем нужно было хорошо выспаться, впереди конкурс «Представление команды», и надо отработать его так, чтобы не только соперники, но и судейская коллегия сказали: «Эта сильная команда, она готова к турслету». Далее ребятам предстояло пройти в веревочный городок, где они продемонстрировали туристическую технику – подъем и спуск с высоты, преодоление препятствий. Этот день стал успешным для наших ребят - они стали первыми, обойдя сильную команду из Лихославля.

На третий день участников ждал конкурс «Ориентирование» и «КТМ». Ребята были хорошо подготовлены, особенно в конкурсе «Ориентирование», тут они не оставили шансов никому, заняв первое место. А вечером команды ушли на ночное КТМ, то есть контрольно-технический маршрут, где прошли дистанцию порядка 15 километров, преодолевая препятствия, выполняя поставленную задачу на контрольных пунктах. Тут «Кабаны» немного уступили, заняв 2 место.

После ночных соревнований у участников была возможность перевести дух, но затем им предстояло пересесть на байдарки. Один из этапов соревнований водный. Наши ребята, как самые настоящие туристы, показали, что им не страшны никакие преграды и непогода, но в этом конкурсе они уступили команде «Селигер» первое место.

И вот все близится к развязке! Команда «Кабаны» в течение четырех дней усердно боролась с очень сильной командой из Лихославля. На пятый день основной задачей наших ребят было выиграть у этой команды в конкурсе «Перетягивание каната». «Кабаны» буквально закапывались в земле. Вырывая победу, преодолевая усталость, они все же выиграли, лишив соперников призового места. Как говорит один из руководителей команды Илья Куликов: «После перетягивания ребята решили больше не участвовать в этом конкурсе и ушли непобежденными. Море эмоций и незабываемых впечатлений оставили нам проведенные дни на турслете. Сплочение команды, поддержка, взаимовыручка и многое другое. Мы благодарим всех, кто поддерживал нас: администрацию Конаковского района, администрацию Дмитровогорского сельского поселения, Дмитровогорскую МБОУ СОШ за оказанную помощь».

По итогам 5 дней команда «Кабаны» Конаковского района, а именно: Мария Митина, Арман Энгишев, Анна Гаврилова, Сергей Луковников, Полина Новикова, Дарья Лейнер, Владимир Богомазов, Денис Пащенко, Юрий Фонарьков, Илья Леонов и Илья Куликов, завоевала первое место, вернувшись домой победителями.

Поздравим наших ребят с заслуженной победой!

Рабочая встреча с силовыми структурами _____ совещание

На прошлой неделе в администрации Конаковского района состоялось очередное совещание с силовыми структурами под председательством Олега Лобановского.

Еще в начале совещания Олег Владимирович отметил, что лето - это особый период, когда нагрузка на органы, отвечающие за правопорядок, возрастает вдвое, так как именно в летний период в Конаковский район приезжает много отдыхающих. Эта обстановка требует от силовых структур особого внимания, собранности и готовности.

Евгений Толмачев, заместитель прокурора Конаковской межрайонной прокуратуры, довел информацию о приоритетных направлениях работы прокуратуры, среди которых: подготовка к отопительному сезону, проверка подготовки школ к новому учебному году, а также проверка детских лагерей.

Александр Ковалев - начальник отделения УФСБ России в г. Конаково и Конаковском районе Тверской области: «Работа идет планово, негативных явлений на территории района не зарегистрировано. Продолжается работа по противодействию терроризму и экстримизму, а также ведется работа по противодействию коррупции».

Алексей Печенин, начальник ОМВД в г. Конаково и по Конаковскому району Тверской области, довел информацию по оперативной обстановке в районе, которая остается стабильной, и отметил, что наблюдается снижение преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «По результатам работы за 1 полугодие 2017 года мы заняли 2 место в области».

Любовь Колотвина, начальник отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области г. Конаково и Конаковского района, довела информацию по итогам работы за первое полугодие. «Доля фактического исполнения исполнительных листов составляет 34%. По области мы занимаем лидирующую позицию по нагрузке на одного инспектора. Основной проблемой остается нехватка сотрудников».

Всеми участниками было отмечено то, что следует уделять особое внимание личной безопасности на транспорте, в местах большого скопления людей, внимательнее относиться к бесхозным вещам, сообщать в соответствующие структуры о любых экстремистских группировках.

Подробности на сайте: www.konakovoregion.ru

Пресс-служба администрации Конаковского района