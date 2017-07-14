Еще мы помним школьные экзамены…

Подошел к концу учебный год. Получены последние результаты экзаменов выпускников в 9-х и 11-х классах. Всем сдавшим экзамены выданы аттестаты об основном общем или среднем общем образовании.



Как нам сообщила заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Л.Н.Кулиева, из 8584 учащихся общеобразовательных классов успешно завершили учебный год 8528, что составляет 99,3 процента, и это лучше, чем в прошлом году. Закончили учебный год на «4» и «5» 3236 школьников, что составляет 39 процентов от общего количества учащихся 2-11-х классов. Награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 476 учеников переводных классов. Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 225 учащихся 9-х и 11-х классов, это 21 процент от общего количества выпускников. На второй год в районе оставлены 40 учеников 1, 2, 9, 11-х классов, что составляет 0,5 процента от общего количества учащихся (в прошлом году таких учеников было 58). Переведены условно с академической задолженностью в следующий класс 213 учащихся 2-4, 5-8, 10 классов из 24 школ района, что на 85 больше, чем в прошлом году.

На конец учебного года в 11-х классах обучались 375 учеников, 373 из них сдавали ЕГЭ. Экзамены в форме ЕГЭ впервые проводились не в трех пунктах проведения экзаменов, как в прошлые годы, а в двух: это школы № 8 г. Конаково и № 2 п. Редкино.

Как и в прошлом году, выпускники сдавали в форме ЕГЭ двенадцать предметов и выбирали для сдачи от 2 до 7 предметов (63 процента учащихся сдавали 3 или 4 предмета). Для получения аттестата обязательными для сдачи были русский язык и математика. Русский язык сдавали 373 учащихся, математику базовую - 297 выпускников, математику профильную – 230.

Наиболее популярный предмет по выбору в нашем районе, как и в Тверской области, – обществознание, его сдавали 180 выпускников. Следующие по популярности, как и в прошлом году, - физика (73 чел.) и биология (62 чел.). Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла по русскому языку преодолели все выпускники. Оценки «хорошо» и «отлично» по математике базового уровня получили 78,8 процента выпускников (показатель Тверской области – 84,8).

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам выше, чем в прошлом учебном году. Успешно сдали оба обязательных предмета 372 ученика. Успешно сдали все основные предметы и предметы по выбору 335 выпускников.

Средний балл по русскому языку - 69,2. Лучшие результаты у школ: № 3 г.Конаково (80,2), № 1 п.Новозавидовский (77,7) и с.Юрьево-Девичье (76). Средний балл по математике базовой - 4,2 (по пятибалльной системе). Лучшие результаты у школ: с.Юрьево-Девичье (5), № 3 г.Конаково и № 1 п.Новозавидовский (4,8), № 2 п.Новозавидовский (4,7), № 2 п.Редкино и с.Городня (4,6), п.Изоплит (4,5), д.Вахонино и № 3 п.Редкино (4,4). Средний балл по математике профильной - 45. Лучшие результаты у школ: № 3 г.Конаково (57,8), п.Радченко (57,4), № 7 г.Конаково (54).

В семи школах 100 процентов учащихся по всем предметам преодолели минимальные пороги: № 3 п.Редкино, № 2 п.Новозавидовский, с.Селихово, д.Мокшино, с.Завидово, д.Вахонино, с. Юрьево-Девичье. Не преодолели минимальный порог по математике профильной - 22 ученика, по обществознанию - 17, по биологии - 7, по информатике и химии – по 4, по истории - 2, по физике - 1. Все сдававшие преодолели минимальный порог по иностранному языку, географии и литературе.

Из 13 сдаваемых предметов по 5 предметам средние баллы в 2017 году у наших выпускников выше прошлого года. Набрали 70 и более баллов по различным предметам 248 выпускников, 80 и более балов - 101.

21 выпускник набрал по трем предметам от 90 до 99 баллов, в том числе: по русскому языку – 18, по обществознанию – 2, по литературе – 1. Ученица Конаковской школы № 3 Анастасия Железнова набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Лучшие показатели по высокобалльным результатам ЕГЭ у школ № 7, 3, 8, гимназии № 5 г.Конаково, школы № 2 п.Редкино.

Из 719 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании 669 выпускников, выпущены со справками 15 человек. 25 выпускников из 13 учреждений получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. Здесь лучшие показатели у школы № 8 г.Конаково - 8 аттестатов с отличием, у школы № 9 г.Конаково – 3.

Из 375 выпускников 11-х классов получили аттестаты 372 ученика. 38 выпускников из 15 учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Лучшие показатели у школ: № 7 г.Конаково (8 аттестатов с отличием), № 2 п.Редкино (5), гимназии № 5 (5), № 3 г. Конаково (4), № 8 г.Конаково (3).

Выпускники 9-х и 11-х классов в сентябре будут иметь возможность пересдать экзамены. Установленные сроки пересдачи: 5 сентября – математика; 16 сентября – русский язык, есть и дополнительные сроки для заболевших.

- В целом, результаты показали, что общеобразовательными учреждениями района государственная итоговая аттестация пройдена удовлетворительно, - отметила Любовь Николаевна Кулиева. - Хочется поблагодарить всех, кто был задействован в организации и проведении государственных экзаменов в этом году, за качественную работу, обеспечившую спокойное и объективное проведение экзаменов.

Страницу подготовила

Наталья БАРАНОВСКАЯ.