ТРАНСПОРТ: РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Игорь Руденя поставил задачу развивать социальные маршруты в Тверской области

Сегодня, 20 июля, Губернатор Игорь Руденя провел в Рамешках совещание с главами муниципалитетов, руководителями администраций районов и городских округов северо-восточных территорий Тверской области. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стало транспортное обслуживание населения.

«Необходимо, чтобы по всем основным направлениям в районах было налажено транспортное сообщение, и у людей была возможность совершать поездки, независимо от наличия собственного автомобиля. Это также важный элемент развития бизнеса, связанный с трудовыми отношениями – у людей должна быть возможность доехать до работы», – подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время Минтрансом Тверской области разрабатывается Концепция развития транспорта в регионе с учетом территориально-производственного планирования, наличия в районах предприятий и социальных объектов.

Один из ключевых вопросов – развитие социальных маршрутов.

«Сейчас мы принимаем меры для их поддержки. Разрабатывается программа замены подвижного состава. По региону заявленная потребность составила более 200 автобусов», – сообщил Игорь Руденя.

При этом северо-восточные районы подали заявки всего на 13 единиц транспорта. По мнению Губернатора, работа должна быть активизирована.

Глава региона обозначил общую для областной и местных властей задачу – сохранить и развивать муниципальные автотранспортные предприятия, которые обеспечивают надежное сообщение на социальных маршрутах.

Также на совещании обсуждался вопрос финансовой поддержки районов по этому направлению.

В 2017 году в областном бюджете предусмотрены выплаты муниципальным образованиям на организацию пассажирских перевозок. С января по май автотранспортным предприятиям северо-востока области перечислено более 20,8 млн рублей – это средства за предоставление льготного проезда по ЕСПБ, а также субсидии на муниципальные и межмуниципальные социальные маршруты.

По мнению Губернатора, усовершенствовать процесс позволит единая региональная социальная карта. Глава региона поручил проработать этот вопрос региональным Министерствам транспорта, социальной защиты населения совместно с Пенсионным фондом. Это позволит вести персонифицированный учет пассажиров и перевозок и направлять муниципалитетам необходимое количество средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.