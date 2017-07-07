ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В июле в Тверской области планируется сдать после ремонта 36,5 км дорог региональной сети

Ход проведения ремонтных работ на дорогах региональной сети Верхневолжья обсудили сегодня, 19 июля, на совещании в Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Игоря Руденя.

«Основными направлениями ремонта дорог были выбраны Тверь-Бежецк-Весьегонск, Тверь-Кувшиново-Осташков, Осташков-Ржев и другие. Отдельный вопрос – приведение в порядок улично-дорожной сети Твери. Наша задача в этом году – заложить начало качественному процессу ремонта», — отметил глава региона, открывая совещание.

По состоянию на 19 июля, в рамках работ по содержанию восстановлено изношенное асфальтобетонное покрытие на 73,8 км дорог регионального и межмуниципального значения. Эта цифра превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в 2,5 раза.

Ремонт в рамках содержания проведён на 438 тыс. кв. м асфальтового полотна, разметка нанесена на 442 тыс. кв. м. дорог.

Приёмка выполненных дорожных работ ведётся в соответствии с принятыми на региональном уровне стандартами к ремонту и содержанию дорог. Образцы нового дорожного покрытия проходят испытания в лаборатории дорожного фонда Тверской области.

Строительно-монтажные работы в 2017 году пройдут на 9 объектах. Все торги проведены, подрядчики приступили к выполнению обязательств. В том числе, ведётся реконструкция подъезда к посёлку Шоша и четырёх мостов в Конаковском районе, моста через реку Уйвешь в Бежецком районе.

В этом году были введены в эксплуатацию два участка, где работы начались в 2016-м году: 11,5 км автодороги Торжок-Осташков в Осташковском районе и свыше 12,8 км дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна.

На 98% завершены работы ещё на 4 переходящих объектах общей протяжённостью около 36,5 км: участок дороги Торжок-Осташков в Торжокском и Кувшиновском районах, проезд от трассы М-10 до деревни Дмитрово-Черкассы в Калининском районе, часть пути Городня-Редкино-Стариково в Конаковском районе, участок дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе. Запланированный срок сдачи — текущий месяц. Осенью 2017 года должны ввести в эксплуатацию мост через реку Лойка в Краснохолмском районе, реконструкция которого также стартовала в прошлом году.

Всего в 2017-м планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. В программу работ включены подъезды к туристическим объектам и инвестиционным площадкам, а также дороги, на необходимость первоочередного ремонта которых указывали жители Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.