Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

19 июля 2017 года Тверская область отмечает 73-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С праздником жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что 19 июля занимает особое место в региональном календаре. Калининская область встретила врага уже в первые недели войны, более трех лет на территории Верхневолжья происходили ожесточенные сражения.

«Калининский фронт внес весомый вклад в обеспечение обороны Москвы и контрнаступление советских войск в декабре 1941 года, когда был освобожден от врага первый областной центр – город Калинин. На нашей земле еще продолжались бои, когда регион начал восставать из руин. Заработали хлебозавод и экскаваторный завод в Калинине, Суворовское училище, многие другие производства и организации. Бессмертный подвиг воинов и тружеников тыла, партизан и подпольщиков навсегда останется в наших сердцах. Память об их мужестве и героизме вдохновляет нас на созидательную работу на благо Тверской области и всей России», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области/