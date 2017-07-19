НОВЫЙ ЗАВОД ОТКРОЮТ ПОД ТВЕРЬЮ

posted by Максим Малахов on ср, 07/19/2017 - 16:51
Компания «Орион» планирует открыть новый завод под Тверью
 
Реализацию в Тверской области проекта строительства нового завода по производству кондитерских изделий обсудили сегодня, 19 июля, Губернатор Игорь Руденя и директор по производству ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль.
         «Ваша компания успешно трудится на территории Тверской области. Правительство региона готово обсуждать пути развития вашего бизнеса и содействовать в реализации дальнейших планов компании в регионе», – подчеркнул Игорь Руденя.
         Как сообщил Пак Чонг Рюль, объем инвестиций в производство на начальной стадии составит порядка 81,3 млн долларов. В будущем вложения планируется увеличить в два-три раза.  
         Новый завод разместится в индустриальном парке «Раслово» под Тверью. В проекте заложено открытие 6-7 линий по выпуску различных видов кондитерских изделий. Это будет производство, соответствующее мировым стандартам качества. Предполагается создать около 200 рабочих мест.
         На встрече обсуждались этапы и сроки реализации заявленного проекта. Производство планируется запустить в 2019 году. В настоящее время  прорабатываются вопросы земельного и имущественного характера, обеспечения площадки необходимой инфраструктурой.
         Справочно: ООО «Орион Интернейшнл Евро» – головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери.
         Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США.  Его производительность – до 7 тыс. тонн в год. Здесь изготавливается несколько видов кондитерских изделий под маркой «Орион». Предприятие работает круглосуточно и обеспечивает рабочими местами около 160 жителей региона. В последние годы 80% сырья закупается в России.      
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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