НОВЫЙ ЗАВОД ОТКРОЮТ ПОД ТВЕРЬЮ

Компания «Орион» планирует открыть новый завод под Тверью

Реализацию в Тверской области проекта строительства нового завода по производству кондитерских изделий обсудили сегодня, 19 июля, Губернатор Игорь Руденя и директор по производству ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль.

«Ваша компания успешно трудится на территории Тверской области. Правительство региона готово обсуждать пути развития вашего бизнеса и содействовать в реализации дальнейших планов компании в регионе», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщил Пак Чонг Рюль, объем инвестиций в производство на начальной стадии составит порядка 81,3 млн долларов. В будущем вложения планируется увеличить в два-три раза.

Новый завод разместится в индустриальном парке «Раслово» под Тверью. В проекте заложено открытие 6-7 линий по выпуску различных видов кондитерских изделий. Это будет производство, соответствующее мировым стандартам качества. Предполагается создать около 200 рабочих мест.

На встрече обсуждались этапы и сроки реализации заявленного проекта. Производство планируется запустить в 2019 году. В настоящее время прорабатываются вопросы земельного и имущественного характера, обеспечения площадки необходимой инфраструктурой.

Справочно: ООО «Орион Интернейшнл Евро» – головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери.

Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность – до 7 тыс. тонн в год. Здесь изготавливается несколько видов кондитерских изделий под маркой «Орион». Предприятие работает круглосуточно и обеспечивает рабочими местами около 160 жителей региона. В последние годы 80% сырья закупается в России.

Пресс-служба Правительства Тверской области.