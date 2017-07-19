СУБСИДИИ РЫБОВОДАМ

Рыбоводным хозяйствам Тверской области впервые за 5 лет предоставят субсидии из регионального бюджета

Развитие товарного рыбоводства на территории Верхневолжья стало одной из тем заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 18 июля. Впервые за последние пять лет принято решение о предоставлении субсидий из региональной казны сельхозтоваропроизводителям на капремонт гидротехнических сооружений в сфере аквакультуры. В 2017 году в бюджете Верхневолжья по этому направлению предусмотрено более 1,5 млн рублей.

По мнению Игоря Рудени, в дальнейшем число направлений поддержки предприятий аквакультуры Тверской области необходимо расширить.

«При формировании бюджета на 2018 год мы должны заложить увеличение этих средств и возможность их использования на другие направления поддержки предприятий, занимающихся аквакультурой: приобретение мальков, кормов, ветеринарных препаратов. Нам нужна деловая активность, в том числе, в этой сфере», — подчеркнул Игорь Руденя.

Товарное рыбоводство — основное направление аквакультуры Тверской области. О планах по развитию отрасли Игорь Руденя рассказал Президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам сельского хозяйства, которое состоялось прошлым летом в Конаковском районе.

В настоящее время товарной аквакультурой на территории Верхневолжья занимаются 12 крупных предприятий, которые базируются в 9 муниципальных районах. Большая часть из них производит карповые виды рыб, также в регионе выращивают лосося, осетра и форель. Общий объём производства рыбы в 2016-м году составил 742 тонны. По этому показателю Верхневолжье занимает восьмое место в Центральном федеральном округе.

Общая площадь рыбопромысловых участков составляет порядка 2,2 тыс. га. В частности, индустриальная аквакультура занимает 1,2 тыс га, пастбищная – 140 га. Прудовая аквакультура (с использованием гидротехнических сооружений) представлена пятью хозяйствами на площади в 856 га. Именно они могут принять участие в конкурсе на предоставление субсидий в 2017 году.

Игорь Руденя отметил: для приведения рыбоводческой инфраструктуры в порядок требуется также обеспечить максимальное участие Тверской области в федеральной программе по ремонту гидротехнических сооружений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.