ГОСДОЛГ ОБЛАСТИ: ТРАТЫ СНИЖАЮТСЯ

В 2017 году расходы на обслуживание госдолга Тверской области сократятся почти на 135 млн рублей

В текущем году более чем на 134,7 млн рублей уменьшатся расходы на обслуживание госдолга Тверской области. В 2018-м показатель планируется снизить ещё на 108,2 млн рублей, в 2019-м и в последующие годы — на 216 тыс. рублей. Тема вошла в повестку дня заседания Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Сокращение бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Верхневолжья стало возможным благодаря экономии, сложившейся в результате погашения долгосрочных кредитов.

В 2016 году Тверской области впервые удалось добиться снижения государственного долга на 1 млрд 113 млн рублей: с 28 млрд рублей до 26,9 млрд рублей. По мнению Игоря Рудени, долговая политика в 2017 году и плановом периоде до 2019-го позволит укрепить эту тенденцию.

В числе вопросов финансового блока на заседании Правительства рассмотрели законодательную инициативу о переводе всех муниципальных районов и городских округов Тверской области на трёхлетний срок планирования бюджетов.

«Информацию об обязательном переходе на трёхлетний бюджет необходимо донести до муниципальных образований. До 1 августа всем главам муниципалитетов требуется разослать соответствующие письма, чтобы они уже могли начать подготовку к формированию финансовых документов по новым требованиям», — обозначил Игорь Руденя.

Планируемое внесение изменений в закон «О бюджетном процессе Тверской области» позволит сформировать единый подход к ведению финансовой деятельности муниципалитетов Верхневолжья.

Также законопроект предусматривает принятие единых требований к структуре бюджетов муниципальных образований в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ.

Кроме того, члены регионального Правительства обсудили выделение дополнительно 6 млн рублей на выплату дотаций муниципальным образованиям за объединение поселений. С учётом изменений общий объём средств по этому направлению составил 21 млн рублей. Сумма распределена между 42 поселениями в Весьегонском, Лихославльском, Селижаровском, Осташковском, Торжокском районах, которые были преобразованы в этом году. Каждое из них получит по 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.