СУБСИДИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Молодёжные общественные организации Тверской области получат субсидии из регионального бюджета

500 тыс. рублей из областного бюджета направлено молодёжным общественным объединениям, которые работают на территории Верхневолжья. Средства распределили на заседании регионального Правительства, которое прошло под председательством Игоря Рудени.

«Молодёжь — наш самый главный потенциал, который мы должны развивать», — считает Губернатор.

Финансовая поддержка из областной казны позволит обеспечить реализацию проектов трёх общественных организаций в молодёжной среде.

Субсидия для историко-реконструкторского клуба «Дружина» составила 200 тыс. рублей. На эти средства организация планирует организовать военно-историческую интерактивную инсталляцию, посвященную 700-летию Бортеневского сражения «Русь и Орда накануне битвы» в рамках ежегодного фестиваля «Тверская застава».

100 тыс. рублей направлено региональной общественной организации «Перспектива» на развитие волонтёрского движения.

Тверская ассоциация потанинских стипендиатов получила 200 тыс. рублей на программу по повышению эффективности деятельности молодёжных объединений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.