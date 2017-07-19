СПЕЦТРАНСПОРТ ДЛЯ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

В домах культуры Тверской области появится спецтранспорт для проведения гастролей в сельской местности

Более 1 млн рублей из регионального бюджета направлено на закупку спецтранспорта для муниципальных учреждений культуры Верхневолжья. Бюджетные средства позволят приобрести два автобуса для организации гастролей домов культуры Краснохолмского и Фировского районов по сельским территориям. Субсидии распределили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Развитие культурной жизни в муниципалитетах и на селе — важное направление работы региональной власти, считает Губернатор.

«Со следующего года региональным Комитетом по делам культуры будет составлена широкая программа, которая предусматривает более активные гастроли, более масштабную модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», — отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги заседания.

Специализированные автобусы, или так называемые автоклубы, рассчитаны на 17 мест и будут оборудованы звуковой техникой: микшерными пультами, акустическими системами и микрофонами. Новый транспорт позволит проводить выездные культурно-массовые мероприятия на базе около 60 сельских домов культуры, а также библиотек.

Субсидии на приобретение автобусов предоставляются на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 50%.

Справочно: В июне на заседании Правительства Тверской области было распределено порядка 34 млн рублей на укрепление материально-технической базы домов культуры. Ассигнования из федерального и регионального бюджетов направлены в 5 городских округов, 26 районов и два городских поселения с численностью жителей менее 50 тыс. человек, а также в 12 сельских поселений.

Дополнительное финансирование позволит осуществить текущий ремонт в зданиях ДК, обновить кресла в зрительных залах, а также закупить световое и звуковое оборудование, костюмы и музыкальные инструменты.

Пресс-служба Правительства Тверской области/