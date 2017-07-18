ППМИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

В Тверской области открыт первый в 2017 году объект Программы поддержки местных инициатив

Сегодня, 18 июля, в Тверской области состоялось торжественное открытие первого в 2017 году объекта Программы поддержки местных инициатив. В деревне Берново Старицкого района отремонтированы улицы Лесная и Заводская и участок дороги по улице Клубная.

«Программа поддержки местных инициатив – очень важный социальный проект. В нем активно участвует население. Благодаря этому в регионе реализуются установки Президента России Владимира Путина по максимальному учету мнения жителей при реализации проектов в ходе благоустройства территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Благодаря участию в ППМИ в деревне Берново произведен ремонт 740 метров автодороги, ведущей к социально значимым учреждениям – больнице, детскому саду, школе. Улучшены условия проживания для более 1100 жителей населенного пункта.

Общая стоимость проекта составила более 1,3 млн рублей, из них субсидия от области – 700 тыс. рублей. Из местного бюджета выделено 492 тыс. рублей, вклад местных жителей – 182 тыс. рублей. Население Берново также приняло активное участие в благоустройстве и озеленении территории возле отремонтированной дороги.

Всего в 2017 году из бюджета Тверской области на Программу поддержки местных инициатив выделено более 111 млн рублей. Получателями субсидий стали 153 муниципальных образования, из которых 147 – сельские и городские поселения, 6 – городские округа. Средства направлены на реализацию 245 заявок муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор.

За пять лет реализации программы в Тверской области количество ежегодно реализуемых инициатив увеличилось в пять раз. Почти в девять раз выросла сумма средств, вложенных в проекты населением. Сегодня в программе участвуют не только сельские поселения, но и города. Всего реализовано более 500 проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.