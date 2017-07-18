Губернатор Игорь Руденя возглавил муниципальный список «Единой России»

на выборах депутатов Тверской городской Думы

Сегодня в Твери прошло заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором была определены лидеры партийного списка на выборах депутатов Тверской городской Думы.

Заседание открыл Губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что на предстоящих выборах тверским «единороссам» необходимо подтвердить репутацию партии, получившей высокое доверие жителей региона в Единый день голосования в сентябре прошлого года. Для этого в первую очередь надо развивать механизмы обратной связи с избирателями.

«В муниципальную часть списка должны войти кандидаты, имеющие личный положительный опыт работы на территории Твери. Мы должны показывать уверенный стиль управления. Самое главное – наша репутация должна быть на очень высоком уровне», – обратился Игорь Руденя к однопартийцам.

Необходимыми условиями успешного участия партии в выборах Губернатор Тверской области назвал также открытость избирательной компании и понятные механизмы реализации предвыборных обязательств.

По итогам голосования муниципальный список возглавил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В «тройку» лидеров также вошли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии, депутат Тверской городской Думы Олег Балаян, и председатель областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Светлана Козлова.

«Столица должна развиваться более динамично, по уровню комфорта и по уровню инфраструктуры, образования, здравоохранения она должна быть лидером в тверском регионе. Тверская городская Дума – это идеологи, которые будут формировать и развивать эти направления», - прокомментировал Игорь Руденя значимость выборов в Твери по итогам голосования.

«Мы надеемся, что сможем сделать очень многое. Огромное доверие, которое мне оказали, нужно будет оправдать. Нужно будет сделать все, чтобы быть достойным этого доверия», - отметил Олег Балаян.

Светлана Козлова обозначила первоочередные вопросы, которые готова решать в составе Тверской городской Думы.

«У меня мечта сделать город доступным. Чтобы Тверь была комфортной для всех жителей», - сказала председатель областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл».

Полный муниципальный партийный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам будет принят сегодня вечером на конференции Тверского городского отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба Правительства Тверской области.