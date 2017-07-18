БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НЕ НА НЕБЕСАХ...

В первом полугодии 2017 года в Тверской области заключено более 3,5 тысячи браков

За первые шесть месяцев 2017 года в Тверской области заключено 3540 браков — на 161 больше, чем за аналогичный период 2016-го. На территории Верхневолжья родились 6389 детей: 3304 мальчика и 3085 девочек. Всего за первое полугодие органы ЗАГС Тверской области зарегистрировали более 25 тыс. актов гражданского состояния.

Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка института семьи, материнства и детства — в числе приоритетных направлений социальной политики Правительства Тверской области.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение исконные ценности и традиции нашего народа – любовь, забота друг о друге, уважение к старшему поколению, созидание ради своей страны», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области увеличено финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей — объём средств составляет более 50 млн рублей. Субсидии на приобретение жилья получат 75 молодых семей из 19 муниципальных образований. В течение ближайших трёх лет при помощи жилищных сертификатов планируется решить квартирный вопрос для 600 молодых семей Верхневолжья.

Дополнительные ассигнования из областного бюджета в этом году направлены и на обеспечение жильём многодетных малоимущих семей. В целом финансирование из региональной казны по этому направлению составило более 43 млн рублей. Приобретение жилья ведётся на условиях софинансирования в размере не менее 30% из бюджетов муниципальных образований.

Благодаря этой форме поддержки в 2017 году переехать в более комфортное жильё смогут 22 семьи из Твери, Ржева, Удомли, Кимр, Калининского, Калязинского, Лихославльского, Западнодвинского, Ржевского, Торжокского и Вышневолоцкого районов.

Справочно: Традиционно органы ЗАГС составляют рейтинг самых популярных имён, которые жители Верхневолжья выбирают для своих детей. В настоящее время мальчиков чаще называют Артём, Дмитрий, Никита, Максим, Иван, Александр. Среди женских имён лидируют София, Анна, Виктория, Мария, Анастасия.

Пресс-служба Правительства Тверской области