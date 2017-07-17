В Осташковском и Селижаровском районах началось строительство газопроводов

В Тверской области началось строительство межпоселкового газопровода от деревни Городище Осташковского района до деревни Шуваево Селижаровского района, а также распределительного газопровода по деревне Шуваево. Обустройство газовых сетей позволит обеспечить возможность подключения к природному газу более 160 домовладений. Завершить работы планируется в четвёртом квартале 2018 года.

«Необходимо существенно увеличить темпы газификации Тверской области. У нас большие планы и мы должны реализовать их уже в текущем году. Деньги выделены, поэтому работы должны как можно быстрее переходить в практическую плоскость», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Общая протяжённость новых сетей в Осташковском и Селижаровском районах составит 26,5 км. Также планируется построить два пункта редуцирования газа, оснащённых автоматической системой управления процессом распределения газа, что обеспечит надёжность эксплуатации сети газораспределения.

Строительство осуществляется в рамках программы газификации Тверской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям АО «Газпром газораспределение Тверь».

Региональная программа газификации предусматривает строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение газа в юго-западную и северо-восточную части региона. Всего на её реализацию в 2017-2021 годах планируется направить более 2,2 млрд рублей, что позволит построить порядка 186 км газопроводов-отводов, около 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов. Объём финансирования на этот год — свыше 586 млн рублей, в частности, около 298 млн рублей обеспечивается за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.

По итогам реализации программы голубое топливо будет подведено в 41 населённый пункт, что позволит создать условия для дальнейшей газификации более 25 тыс. домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона.

Решение ускорить темпы газификации Тверской области принято в ходе переговоров, проведённых Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

К концу 2021 года планируется провести газ во все районы Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.