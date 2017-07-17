В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТВЕРСКОГО ДОМА ПОЭЗИИ

Празднование дня рождения Дома поэзии Андрея Дементьева завершил литературно-музыкальный концерт в Тверском театре драмы

В день рождения Дома поэзии Андрея Дементьева, 16 июля, в Тверском театре драмы представили литературно-музыкальную программу «Любовь меняет все…». Ведущие вечера - поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев и певец, композитор, телеведущий Марк Тишман.

В программе - выступление звезды мировой оперной сцены Любови Казарновской, Заслуженного артиста России Сергея Жилина, лауреата премий «Золотой граммофон», «RU.TV», «Песня года» и международных конкурсов Александра Когана, победителей и финалистов телевизионного проекта «Голос» Александры Воробьевой, Валентины Бирюковой, Интарса Бусулиса, победителей международных конкурсов Евгения Южина, Николая Рябухи.

Праздник в честь дня рождения Дома поэзии начался сегодня с открытия Сквера поэзии, созданного Президентом Российской академии художеств, Народным художником СССР Зурабом Церетели. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, поэт Андрей Дементьев, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутат Госдумы РФ Светлана Максимова.

Глава региона поздравил с днём рождения Андрея Дементьева, которому исполнилось 89 лет. За развитие культуры в Тверской области Игорь Руденя наградил поэта Почётным знаком Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская», Зураба Церетели — Почётным знаком «Крест святого Михаила Тверского».

К дню рождения Дома поэзии Андрея Дементьева в этом году приурочен первый Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». Он состоялся 15-16 июля и собрал авторов из 21 региона страны. Кроме чтений стихов, в программу слёта вошли мастер-классы от мэтров литературного института имени А.М. Горького. По итогам поэтического форума будет издан сборник, в который войдут лучшие произведения участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.