В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ДОРОГУ

В Тверской области идет реконструкция дороги к поселку Шоша Конаковского района

В Конаковском районе Тверской области продолжается реконструкция подъезда к поселку Шоша. Автодорога ведет к интенсивно развивающейся многоэтажной жилой застройке в деревне Мокшино. Кроме того, она обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами.

Реконструкция подъезда к Шоше ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма.

Тема совершенствования транспортной инфраструктуры курортных зон Тверской области обсуждалась на двусторонней встрече Губернатора Игоря Рудени с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым на Национальном туристском форуме «Реки России», который проходил в Тверской области 23-24 июня.

«Сейчас мы создаем условия для увеличения туристического потока в регион. Решению этой задачи будет способствовать открытие участка скоростной трассы М-11 от Москвы до Твери и других объектов», – сказал тогда Игорь Руденя.

Николай Королев заверил: Ростуризм готов помогать Тверской области, которая показала себя качественным партнером. Это доказало, в том числе взаимодействие по строительству подъезда к поселку Шоша в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и другие проекты, отметил представитель федерального ведомства.

Очередной этап работ на подъезде к Шоше начался в июне текущего года. Всего планируется восстановить более 1300 метров автодороги, также будет построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Часть работ будет завершена в этом году. Полностью объект введут в эксплуатацию в 2018 году.

Кроме подъезда к Шоше в 2017 году в программу дорожных работ в Конаковском районе включено более 20 километров региональной автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково и четыре моста, расположенные на ней, – через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок.

Пресс-служба Правительства Тверской области.