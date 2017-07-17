Реестр летних детских лагерей Тверской области признан соответствующим федеральным требованиям

Все официально зарегистрированные на территории Верхневолжья летние оздоровительные организации внесены в реестр, который размещён на сайте Министерства образования региона. Более 600 учреждений находятся на контроле областного Правительства, Роспотребнадзора, МЧС, полиции, что обеспечивает безопасное пребывание детей на отдыхе. Тверская область вошла в число 55 регионов, где реестры соответствуют всем требованиям доступности и открытости.

Итоги мониторинга первой смены летней оздоровительной кампании в субъектах Российской Федерации обсудили 14 июля на селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством Министра образования и науки России Ольги Васильевой. От Верхневолжья в совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, представители региональных Министерств образования, здравоохранения и социальной защиты населения, Главного управления региональной безопасности Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора и УМВД.

Открывая совещание, Ольга Васильева подчеркнула, что главной целью летней оздоровительной кампании является безопасность и доступность.

Этим вопросам Правительство региона уделило первоочередное внимание при подготовке к началу летнего сезона.

«Наша задача – организовать эффективный процесс, который будет способствовать оздоровлению, воспитанию детей, их безопасному отдыху», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области в первую смену оздоровительной кампании работали 507 лагерей дневного пребывания, 50 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных и 21 загородный оздоровительный лагерь, 12 санаториев. Проведено 52 многодневных похода. Разными формами отдыха были охвачены более 40 тысяч детей. В том числе, порядка 7 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 794 подростка, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Смена» и «Орлёнок» посетили 50 ребят — на 10 человек больше, чем планировалось, за счет выделения Тверской области дополнительного федерального гранта.

Планируется, что в целом летом 2017 года на территории региона отдохнут более 68,8 тысячи детей, свыше трёх тысяч ребят поправят здоровье в санаториях. На организацию летнего отдыха в консолидированном бюджете региона заложено порядка 600 млн рублей.

Реестр зарегистрированных оздоровительных организаций опубликован на сайте Министерства образования Тверской области в разделах «Объявления» ( http://минобр.тверскаяобласть.рф/dop-inform/obyavleniya/index.php#75263 ) и «Организация отдыха детей» ( http://минобр.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-iogv/napravleniya/organizatsiya-otdykha-detey/analiticheskie-materialy/ ).

Пресс-служба Правительства Тверской области.