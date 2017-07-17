В ТВЕРИ ОТКРЫЛИ БЮСТ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГРОМОВУ

В Твери открыт бюст Герою Советского Союза Михаилу Громову

14 июля в Твери, на территории школы №19, состоялось торжественное открытие бюста уроженцу города, Герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации Михаилу Михайловичу Громову. Его установка приурочена к 80-летию знаменитого беспосадочного перелёта экипажа самолёта АНТ-25-1 под командованием Громова из Москвы в США через Северный полюс.

На церемонии присутствовали вдова военачальника Нина Георгиевна Громова, руководство Твери, ветераны войны и труда, военнослужащие, представители патриотических организаций, кадеты и юнармейцы. Приветственный адрес участникам торжественного мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Имя уроженца тверской земли с уважением произносят во всём мире. Его биография наполнена яркими вызовами небу, человеческим возможностям. Он изменил глобальные стандарты авиации по дальности и продолжительности полётов. Пусть пример мужества, патриотизма и самоотверженной любви к своей профессии Героя Советского Союза Михаила Михайловича Громова будет всегда вдохновлять жителей нашего региона на созидательный труд во благо Тверской области и России», — говорится в приветствии Игоря Рудени.

Бюст выдающемуся авиатору создан в рамках всероссийского проекта «Аллея Российской Славы». Во время знаменитого беспосадочного перелёта экипаж Михаила Громова провел в воздухе 62 часа 17 минут и установил два мировых рекорда дальности полёта: 10 тыс. 148 км по прямой и 11 тыс. 500 км по ломаной линиям.

После перелёта Михаил Громов был награждён орденом Ленина, второй пилот Андрей Юмашев и штурман Сергей Данилин удостоены звания Героя Советского Союза, а также медали Анри де Лаво Международной авиационной федерации за лучшее достижение 1937 года.

Громову к тому моменту уже было присвоено звание Героя Советского Союза — за рекордный по дальности и продолжительности перелёта по замкнутому маршруту Москва-Рязань-Харьков, совершённый в 1934-м.

Михаил Громов — Заслуженный лётчик СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, профессор, обладатель многих государственных наград. Провёл испытания многих известных самолётов, выполнил ряд дальних международных перелётов. В годы Великой Отечественной войны командовал 1-й и 3-1 воздушной армиями, с февраля по май 1942 года возглавлял ВВС Калининского фронта. В 1946-1949 годах был заместителем командующего Дальней авиацией, в 1949-1955 —начальником Управления лётной службы Министерства авиационной промышленности СССР. Ушёл из жизни в 1985 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Именем Михаила Громова названы улицы в Твери, Москве, Минске, Махачкале, Севастополе, Екатеринбурге, Витебске, Днепропетровске, Челябинске, Владивостоке, Ярославле, площадь в Жуковском. Также имя прославленного лётчика носят Лётно-исследовательский институт, несколько школ в разных регионах, пассажирский самолёт Ил-96-300 авиакомпании «Аэрофлот», сверхзвуковой ракетоносец Ту-160, а также Тверской аэроклуб.

Пресс-служба Правительства Тверской области/