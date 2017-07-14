МИГРАНТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ МАЛО

В Тверской области планируют минимизировать миграционный поток

Правительство Тверской области продолжит ужесточать миграционную политику. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 14 июля, на церемонии вручения служебных автомобилей уполномоченным полиции региона.

«Сегодня одной из основных задач является укрепление и развитие региональной экономики. Как элемент этой работы – борьба с нелегальной миграцией. Нужны системные меры, которые позволят минимизировать миграционный поток и сделать его управляемым ровно настолько, насколько этого требует региональная экономика», – прокомментировал тему Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ.

Важным шагом в решении этих задач станет создание регионального миграционного центра, считает Губернатор.

«Мы уже видим положительную динамику в регионе. Зафиксирована тенденция по снижению числа так называемых «резиновых» квартир. Можно сказать, что сегодня Тверская область перестала упоминаться как территория, где можно беспроблемно легализоваться», – отметил глава региона.

Работа по упорядочению миграционных процессов ведется совместно с Управлением МВД по Тверской области.

«Нам удается привести миграционную ситуацию в цивилизованное русло и поставить под жесткий контроль. В первом полугодии 2017-го количество мигрантов в регионе уменьшилось на 5%. Снизилась их криминальная активность. За шесть месяцев ими совершено на 40% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал начальник регионального управления МВД Владимир Андреев.

Игорь Руденя обратил внимание, что в наведении порядка в миграционной сфере большую роль играет работа всех подразделений УМВД, в том числе участковых уполномоченных.

«Надеемся, что совместно со своими коллегами вы будете предпринимать все необходимые меры, чтобы ликвидировать эти негативные процессы», – обратился Губернатор к районным участковым.

Справочно: В 2016 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сейчас это самая высокая стоимость в России. Принятые меры позволили обеспечить работой более 3 тысяч местных жителей.

Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. По информации службы занятости это позволило укрепить местными кадрами крупные предприятия.

Кроме того, в апреле текущего года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. В частности, речь идет о запрете постановки на учет мигранта, если на него приходится менее 5 квадратных метров площади помещения. Это позволит снизить коррупционные риски и поможет разобраться с хостелами, через которые проходит большое количество мигрантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.