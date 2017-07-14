НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ ПОЛИЦИИ

Участковым полиции из 14 районов Тверской области переданы новые патрульные машины

Сегодня, 14 июля, Губернатор Игорь Руденя передал ключи от новых патрульных машин участковым уполномоченным полиции из 14 районов Тверской области. На эти цели из регионального бюджета в 2017 году выделено более 8,6 млн рублей.

«Мы продолжаем совместную работу Правительства и Управления МВД Тверской области по укреплению материально-технической базы правоохранителей. В решении задач, которые поставил Президент Владимир Путин по повышению безопасности граждан и охране общественного порядка, участковые, сотрудники органов внутренних дел, патрульной службы играют особую роль. Сердцем полиции является дежурная часть, а ее лицом – участковые инспекторы и инспекторы дорожной службы», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как отметил Игорь Руденя, транспорт повысит мобильность и оперативность участковых, что особенно важно для отдаленных сел и деревень. В настоящее время в Тверской области несут службу 433 участковых уполномоченных полиции, из них 164 – в сельской местности.

Начальник УМВД по Тверской области Владимир Андреев поблагодарил Игоря Руденю за вклад в повышение уровня технической оснащенности подразделений полиции региона.

«Это будет хорошим подспорьем для более качественного выполнения важных государственных задач по охране правопорядка», – сказал Владимир Андреев.

Новые внедорожники «Шевроле Нива» направлены в Бежецкий, Бологовский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Краснохолмский, Лихославльский, Нелидовский, Осташковский, Ржевский, Удомельский и Торжокский районы. Все автомобили оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТа для несения службы

Вручение машин участковым прошло в рамках коллегии УМВД по Тверской области, на которой подведены итоги оперативно-служебной деятельности ведомства. На мероприятии было отмечено, что в 2017 году по итогам первых шести месяцев сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности. В целом уровень преступности в регионе снизился на 15%.

Губернатор Тверской области вручил региональные награды отличившимся сотрудникам подразделений УМВД по охране общественного порядка, уголовного розыска, патрульным ДПС ГИБДД.

Справочно: В мае текущего года Правительством Тверской области были переданы 27 автомобилей подразделениям ГИБДД региона. Машины распределены между батальонами ДПС, которые работают на федеральных трассах, и отделами ГИБДД в Ржевском, Торжокском, Краснохолмском, Кашинском, Конаковском, Осташковском и Западнодвинском районах. Также было закуплено более 50 видеорегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.