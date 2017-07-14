В РЖЕВЕ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ МЕДОБОРУДОВАНИЕ

В Ржевской ЦРБ установлен новый цифровой флюорограф

В июле в Ржевской центральной районной больнице начал работать современный флюорографический цифровой аппарат. Оборудование стоимостью более 3 млн рублей приобретено на средства областной казны по программе развития материально-технической базы медицинских учреждений.

Оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием — одно из условий их качественной работы, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Задача регионального Правительства — улучшить материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения. Необходимо приобретать в больницы современное оборудование», — обозначил Игорь Руденя.

Новый малодозовый флюорограф в Ржевской ЦРБ заменил старый плёночный аппарат, который функционировал с 1986 года. Аппарат позволяет быстро получить качественные снимки с возможностью их записи на электронные носители и передачи через интернет. Важное преимущество новой техники — пациенты во время обследования меньше подвергаются облучению.

Флюорограф имеет поворотный стол-штатив с дистанционным управлением, что обеспечивает удобство при работе с маломобильными категориями населения. Врач во время работы находится в рентгензащитной кабине.

Обновление рентгенологического оборудования — востребованное для лечебных учреждений Тверской области направление. Закупка новых рентген-аппаратов проводится, в том числе, в результате обращений граждан. Так, в тверской горбольнице №7 современная рентгенологическая установка появилась после того, как жители Заволжского района обратились к Губернатору Игорю Рудене с просьбой решить вопрос нехватки техники. Цифровое рентген-оборудование для лечебного учреждения приобретено за счёт средств областного бюджета, стоимость аппарата — порядка 18,6 млн рублей.

Справочно: В прошлом году в 12 учреждений здравоохранения Верхневолжья поступило более 20 единиц медицинской техники. В частности, новое оборудование было закуплено для областного перинатального центра, центра по профилактике и борьбе со СПИД, тверской горбольницы №7 и детской больницы №3, Торжокской, Западнодвинской, Калязинской, Бологовской, Бельской и Лихославльской ЦРБ. В Оленинском и Бежецком районах специализированными аппаратами оборудовали офисы врачей общей практики.

Пресс-служба Правительства Тверской области.