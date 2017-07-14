ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА ЗАХОРОНЯТ НА РОДИНЕ

Останки красноармейца Александра Карпова, найденные в Тверской области, передадут родственникам в Нижний Тагил

18 августа в деревне Брод Западнодвинского района Тверской области пройдёт торжественное захоронение останков советских воинов, поднятых в ходе Вахты памяти-2017 на территории муниципалитета. Во время церемонии состоится передача останков красноармейца Александра Карпова поисковикам отряда «Кречет» из Тюмени. В дальнейшем их доставят родственникам бойца для захоронения на малой родине, в Нижнем Тагиле.

«Это очень важная работа – помогать людям обретать своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны. С учётом того, что в боях на территории Тверской области погибло множество солдат и офицеров, мирных жителей, здесь она будет продолжать ещё долгое время», — считает Игорь Руденя.

Останки Александра Никифоровича Карпова 1913 года рождения были обнаружены в августе прошлого года поисковыми отрядами «Память» (Западная Двина – Удомля) и «Родина» (Зубцов). В декабре по именным вещам установлена его личность, а в дальнейшем найдены родственники солдата.

В этом году при содействии Правительства Тверской области состоялась торжественная передача региону останков красноармейца Сергея Бобрикова. Уроженец деревни Матвеевское Кесовогорского района, награждённый медалью «За отвагу», погиб в 1944 году при освобождении Эстонии. Останки были обнаружены эстонским военно-историческим клубом «Фронт Лайн».

22 июня, в День памяти и скорби, останки Сергея Бобрикова были захоронены в Кесовой горе. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, родные бойца, ветераны, поисковики.

Организованная работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны ведётся в Тверской области с 1988 года. За прошедшее время отряды из разных субъектов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

Сейчас в регионе действуют 54 поисковых объединения, в состав которых входят порядка 900 поисковиков. В апреле-мае 2017 года состоялась Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». По инициативе Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ Владимира Мединского Тверская область стала её постоянным местом проведения. Проект поддержал Президент России Владимир Путин.

Во время экспедиции в Ржевском районе работали более 500 поисковиков из 25 регионов России, Казахстана, Германии, а также военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ. За две недели они подняли останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан и других регионов, а также Украины.

Во время церемонии закрытия лагеря на мемориале «Парк мира и примирения» в Ржеве в торжественной обстановке захоронены останки 1068 советских солдат и офицеров, найденные в 2017 году и за последние несколько лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области.