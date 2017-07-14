НЕВЗИРАЯ НА НЕПОГОДУ

СТАРОЕ МЕЛКОВО

День деревни в Старомелковском сельском поселении в этот раз совпал с еще одним праздником: Всероссийским днем семьи, любви и верности. Поэтому в числе первых жителей, награжденных в процессе официальной части праздника, была старомелковская семейная пара Петровых – Александр Борисович и Надежда Петровна. Награду - медаль «За любовь и верность» они получили из рук главы администрации Конаковского района Олега Владимировича ЛОБАНОВСКОГО, который приехал в гости к сельчанам поздравить их с праздником.



Конечно, нельзя было назвать погожим тот субботний день, в который в деревне Старое Мелково решили отметить сразу два праздника. Мелкий, практически осенний дождик лил весь день. Но радости от происходящего он убавить не смог. Несмотря на непогоду, на открытой площадке перед сценой собрались десятки старомелковцев. С приветственной речью к ним обратился Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Добрый день, дорогие земляки!

Несмотря на погоду, праздник не отменяется, он продолжается. Потому что сегодня мы празднуем день места, где родились, где живем и работаем, где учатся наши дети, живут родные. Все это называется – малая родина, и она нам истинно дорога: это наша жизнь. Очень приятно сегодня также осознавать, что мы отмечем и День семьи, который учрежден в исполнение посыла Президента, что надо укреплять наши семьи. Хочу отметить, что курс вашей администрации - забота о жителях Старого Мелкова, и огромное спасибо ей за это. Прежде всего благодарю главу Старомелковской администрации Татьяну Владимировну Арямнову и хочу вручить ей поздравительный адрес. Татьяна Владимировна – настоящий боец, хотя и хрупкая женщина. И она старается делать все для вас, невзирая на довольно скромный бюджет поселения. Ну а администрация Конаковского района готова вам помогать…

Олег Владимирович вручил награду – медаль «За любовь и верность» жителям Старого Мелкова Александру Борисовичу и Надежде Петровне Петровым. Также глава вручил Благодарность Законодательного собрания Тверской области Ольге Николаевне Устиновой, заместителю по финансам главы администрации Старомелковского сельского поселения «за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления». «В Старомелковском поселении живут хорошие, трудолюбивые люди», – отметил Олег Лобановский.

…В Старомелковском сельском поселении на Дне деревни наградили лучших жителей.

Далее церемония награждения продолжилась. Благодарность главы Конаковского района Людмилы Алексеевны КОЗЛОВОЙ была объявлена Елене Леонидовне Зайцевой, учителю русского языка и литературы Старомелковской сельской школы. Почетная грамота главы Конаковского района была вручена Татьяне Евгеньевне Виноградовой, учителю начальных классов Старомелковской сельской школы. Благодарность главы администрации Конаковского района Олега Владимировича ЛОБАНОВСКОГО была объявлена Сергею Вячеславовичу Лацуеву, директору МУП «ЖКХ Старое Мелково». И Почетную грамоту главы администрации Конаковского района Олег Владимирович вручил Александру Сергеевичу Котенкову, старшему участковому уполномоченному Редкинского отделения полиции. Именно он вместе с сотрудниками ДПС ГИБДД задержал «редкинского стрелка», от рук которого в прошлом месяце погибли 9 дачников.

Немало поощренных было в списках, подготовленных Старомелковским муниципалитетом. Глава администрации Старомелковского сельского поселения Татьяна Владимировна Арямнова также поздравила сельчан с праздником:

- Дорогие односельчане!

Очень рада вас видеть и очень вам благодарна за то, что, несмотря на нелетную погоду, вы все здесь собрались. Спасибо вам за то, что вы не бросаете нас, спасибо за ваше доброе отношение к нам, за вашу чуткость. Радостно осознавать, что у нас в Старом Мелкове есть такие люди, которые красят наш поселок, делают его лучше, и о нас узнают и в городах: прежде всего, это наши спортсмены и наши учителя… Спасибо большое тем жителям, что принимают участие в жизни нашего поселения, не забывают, что нам нужно беречь наш поселок, чтобы он был чистым и благоустроенным и чтобы мы все жили в нем дружно! Также большое спасибо работникам нашей администрации, которые каждый день плечо к плечу рядом со мной трудятся на благо нашего поселения. Спасибо администрации Конаковского района за то, что мы в нынешние непростые времена не остаемся без ее поддержки. Хочу сказать, что все мы делаем историю нашей родины. И очень приятно, что история нашего края создается нашими односельчанами, которые своим честным трудом увеличивают благосостояние деревни!

Из рук сельского главы награды и ценные подарки получили:

Т.И.Ильичева – младший воспитатель Старомелковского детского сада,

Г.Н.Образцова - завхоз Старомелковского детского сада,

О.А.Андреева и Р.Ю.Зубкова – учителя начальных классов Старомелковской сельской школы,

И.В.Шаркалова – директор Старомелковской библиотеки,

С.Э.Эскеров – методист Старомелковского Дома культуры,

А.А.Васильева – экономист МУП «ЖКХ Старое Мелково»,

В.В.Сафонова – зубной врач Старомелковской сельской амбулатории,

Е.Н.Гусева – бригадир 4-й норковой бригады зверохозяйства «Мелковское»,

А.А.Иванова – зверовод 6-й норковой бригады зверохозяйства «Мелковское»,

Н.М.Петракова – продавец ООО «Русичи»,

Н.Н.Чёрная – продавец ИП «Окунев»,

О.Н.Устинова – заместитель главы администрации Старомелковского сельского поселения.

Также были поощрены жители поселения А.В.Жуков, А.А.Ваталев, Л.М.Румянцева, Н.П.Образцов. Поздравили с пополнением в семействе и вручили подарки родителям самой маленькой жительницы поселения Вероники Шестовой. Пожелали им не останавливаться на достигнутом. А подарок – большую картину за «бриллиантовую» супружескую пару Николая Андреевича и Екатерины Александровны Сухаревых получил их внук Павел.

Получили свою минуту славы и юные спортсмены поселка Никита Лавренов и Сергей Устинов, и маленькая «звездочка», победительница танцевального турнира «Майских кубков» Аня Данчева. В конкурсе на лучший палисадник были награждены его победители Н.В.Саперова, З.Ф.Щегорцова, Е.А.Жукова и Н.А.Лапина. Женщины пообещали, что в следующий раз они сделают свои палисадники еще красивее.

После церемонии награждения праздник деревни продолжился. Несмотря на дождь и прохладу люди все равно отмечали свой день. В местной библиотеке проходили различные викторины и конкурсы, а вечером состоялся концерт новозавидовского коллектива – ВИА «Агат». Праздник прошел хорошо!

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ!

В эту субботу сразу два поселения

Конаковского района отмечают свой праздник.

15 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕЛА ДМИТРОВА ГОРА

Программа праздника

11-00 – торговля у здания ДК. Детский городок.

12-00 – детские велогонки (дети 5 - 7 лет). Катание на роликах (дети 8 - 12 лет) у здания ФОК.

13-00 - выставка работ народных умельцев. Парад колясок (у здания ДК).

14-00 - торжественная часть «Мое село – моя отрада!» Дмитровогорский ДК.

18-00 – выступление вокального коллектива Дмитровогорского ДК. Дискотека.

23-00 – салют.

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15 ИЮЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ 166-Й ГОДОВЩИНЫ

ПОСЕЛКА НОВОЗАВИДОВСКИЙ

11-00 – детские аттракционы, батут, аквагрим. Парк.

12-00 – день открытых дверей. Музей С.Д.Дрожжина.

12-00 – шашечный турнир. ДЮЦ.

12-00 – выставка «По страницам истории поселка». Детская библиотека.

12-00 – акция «Поделись книгой с другом». Выставка и обзор авторских книг. Центральная библиотека.

с 12-00 до 17-00 – первенство области по футболу. «Завидово» - «Реал» (Тверь). Стадион фетровой фабрики.

17-00 – детская анимационная программа. Парк.

С 17-00 – ярмарка-продажа поделок детского творчества изостудии «Радуга». Парк.

18-00 – торжественная часть: награждение по номинациям с вручением памятных подарков. Парк.

18-30 – «Парад колясок». Награждение победителей. Парк.

19-00 – концерт участников художественной самодеятельности. Викторина «Я знаю свой поселок». Парк.

с 20-00 до 23-00 – танцевально-развлекательная программа с группой «Агат». Парк.

22-30 – салют. Парк.

Максим МАЛАХОВ.Фото автора.