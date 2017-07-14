Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 6 июля 2017 года



1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2016 год.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 275 от 22 декабря 2016 г. «О бюджете Конаковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности МБОУ гимназия № 5 г. Конаково.

4. Об утверждении Положения о МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района.

5. О предоставлении льготы по арендной плате за землю.

6. Об отзыве внесенного Собранием депутатов Конаковского района в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Тверской области проекта постановления Законодательного собрания Тверской области.

7. О внесении изменения в решение Собрания депутатов Конаковского района № 38 от 23 сентября 2009 г.

8. О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2017 год.

9. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.

10. О присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района».