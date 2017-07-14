ОН ОТКРЫЛСЯ!

12 июля на аэродроме «Конаково» Селиховского сельского поселения состоялось официальное открытие соревнований по вертолетному спорту. Соревнования начались уже в четверг, но основные события пройдут в эти выходные.



Во время церемонии открытия был поднят флаг соревнования. Удачи спортсменам пожелала глава Конаковского района Людмила Козлова и президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина. Соревнования проходят в Конаковском районе уже третий год, и в этот раз их сразу два: 52-й чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам. Для посетителей аэродрома наиболее интересными будут выходные. Расписание событий в эти два дня таково:

15 июля, суббота.

11.30 - 13.30 – вертолетные гонки «Слалом» (¼ и ½ финалы).

13.30 - 15.30 – концертная программа, показательные полеты.

15.30 - 18.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов» (квалификация, ¼ и ½ финалы).

18.30 - 19.00 – награждение победителей по упражнениям.

16 июля, воскресенье.

11.00 - 12.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов», «Слалом» (3 - 4 место и финалы).

12.00 - 12.45 – концертная программа, показательные выступления.

12.45 - 13.30 – награждение победителей гонок и торжественная церемония закрытия.

Также присутствует обширная культурная программа, работают торговые ряды.