ОН ОТКРЫЛСЯ!

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12 июля на аэродроме «Конаково» Селиховского сельского поселения состоялось официальное открытие соревнований по вертолетному спорту. Соревнования начались уже в четверг, но основные события пройдут в эти выходные.
Во время церемонии открытия был поднят флаг соревнования. Удачи спортсменам пожелала глава Конаковского района Людмила Козлова и президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина. Соревнования проходят в Конаковском районе уже третий год, и в этот раз их сразу два: 52-й чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам. Для посетителей аэродрома наиболее интересными будут выходные. Расписание событий в эти два дня таково:
15 июля, суббота.
11.30 - 13.30 – вертолетные гонки «Слалом» (¼ и ½ финалы).
13.30 - 15.30 – концертная программа, показательные полеты.
15.30 - 18.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов» (квалификация, ¼ и ½ финалы).
18.30 - 19.00 – награждение победителей по упражнениям.
16 июля, воскресенье.
11.00 - 12.00 – вертолетные гонки «Развозка грузов», «Слалом» (3 - 4 место и финалы).
12.00 - 12.45 – концертная программа, показательные выступления.
12.45 - 13.30 – награждение победителей гонок и торжественная церемония закрытия.
Также присутствует обширная культурная программа, работают торговые ряды.