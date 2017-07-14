МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Медаль за любовь и верность общество

8 июля вся страна отметила прекрасный праздник - День семьи, любви и верности! А в преддверии этого торжественного дня в гостиной ДК «Современик» состоялась церемония вручения медалей «За любовь и верность». Семьи Конаковского района, которые являются истинным примером настоящей и крепкой любви, воспитавшие достойных детей, получившие признание в обществе, собрались в этот день в дружеской и теплой атмосфере.

Виновников торжества поздравили глава администрации Конаковского района Олег Лобановский; и.о. начальника ТОЗН Конаковского района Андрей Колпаков; протоиерей, настоятель Ильинского храма Виктор Гуров. Олег Лобановский вручил каждой семье памятные подарки и выразил слова благодарности за сохранение любви, верности и преданности своему выбору.

День семьи, любви и верности - это не просто праздник, это часть государственной политики, направленной на воссоздание здоровья нации.

В мае 2009 года Организационным комитетом по проведению Всероссийского дня семьи, любви и верности учреждена медаль «За любовь и верность». Этой наградой отмечают супругов, зарегистрировавших свой брак не менее 25 лет назад, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом.

В этом году администрациями поселений Конаковского района 18 семей были представлены к этой медали, но оргкомитетом отобраны лишь 5, каждая из которых по-своему уникальна. Например, супруги Волковы из г. Конаково прожили вместе в любви и согласии почти 62 года. Семья Урюмцевых из Озерков вместе 36 лет, воспитали шестерых детей. Николай и Татьяна Тювелевы из Дмитровой Горы отметили сапфировую свадьбу ­- 45 лет. Супруги Диденко из Козлово недавно отпраздновали 44-ю годовщину совместной жизни, а Петровы из Старомелковского поселения вместе уже 42 года.

Глядя на такие семьи, полные и счастливые, у которых есть дети, внуки, а у некоторых даже и правнуки, невольно понимаешь, что это и есть то, к чему нужно стремиться, и возникает желание быть похожим на них. Ведь дружная, крепкая, любящая и понимающая семья, где тебя всегда ждут, поддерживают и верят -­ залог любых побед, достижений и счастливой жизни.

(Подробнее о каждой из семей мы расскажем в следующих выпусках)

Охота на «мамонтов» Спорт

В карачаровском лесу Конаковского района стартовала первая смена двенадцатилетнего приключения, которое называется «Норд». Это многодневный поход с палатками, который традиционно организовывает школа единоборств - Конаковская СДЮСШОР, учредителем которой является администрация Конаковского района. Финансовые средства на организацию и проведение многодневного похода были предусмотрены в бюджете Конаковского района.

Традициям «Норда» уже 12 лет, а это приличный срок. И все это время благодаря стараниям директора Конаковской СДЮСШОР и депутата Собрания депутатов Конаковского района Александра Сударикова от желающих провести шесть дней в обстановке единения с природой, спортивных состязаний, нехитрого туристического быта и искренней дружбы нет отбоя. Сюда стараются попасть вновь и вновь, чтобы увидеть старых друзей.

Мы посетили «нордовцев» на второй день. Ребята уже успели обустроиться, наладить походный быт и перешли к олимпийским играм, в которых было все: бег, прыжки в длину, гимнастика, воркаут и даже стрельба из винтовки. В этой смене 35 человек, среди которых воспитанники СДЮСШОР и других спортивных школ города. Они поделены на три команды, и лишь благодаря стараниям каждого возможно достичь победы. Некоторые приезжают в «Норд» уже не первый год и до сих пор не могут пройти первый уровень испытаний, потому что команда работает неслаженно. Это одна из особенностей похода - работа в команде, взаимовыручка и помощь. Нужно чувствовать плечо товарища.

По словам Александра Сударикова, программа «Норд» рассчитана на детей спортивной подготовки, и новичкам в таком походе будет тяжело:

- Распорядок дня следующий: в 7 утра подъем, затем марш-бросок, далее завтрак (который дежурные готовят совместно с инструкторами), потом идут спортивная и интеллектуальная программы, которые опробованы не первый год. Также избираются два караульных. Днем они колют дрова, следят за костром, а ночью дежурят. В 4 утра их сменяют товарищи. Отличительной особенностью похода является то, что нельзя пользоваться любыми гаджетами.

Конечно, мы не смогли не узнать у ребят, как им живется в таких условиях. Карина Миронец, которая участвует в походе третий год, рассказала о своих впечатлениях: «Это очень интересно, даже несмотря на то, что здесь нужна физическая и военная подготовка, сама атмосфера затягивает, хочется снова и снова испытать все эмоции. И за эти три года моей команде еще ни разу не удалось преодолеть конкурс «тропа». Наде-юсь, что в этом году мы сработаем слаженно и сможем преодолеть это препятствие».

На вопрос о самом интересном испытании ребята хором отвечают, что это «Мамонты». Конкурс «Мамонты» проходит под обетом молчания, ребятам дают задание на определенный промежуток времени, в течение которого они должны построить жилье, найти еду и воду, общаясь между собой только жестами. Если кто-то заговорит, то он становится «мамонтом», на которого инструкторы ведут так называемую «охоту». И если его поймают, то команда остается без своего игрока.

Проведя день в подобной обстановке, понимаешь, что такие походы учат взаимовыручке и воспитывают характер. Ну и, разумеется, учат навыкам жизни в условиях, сильно отличающихся от городских. А еще романтика, без элементов которой никогда не обходится.

Слово главе интервью

На этой неделе на вопросы пресс-службы администрации Конаковского района ответила Валентина Катихина - глава администрации Первомайского сельского поселения.

- Валентина Федоровна, вы уже не первый год работаете главой администрации, расскажите, какие наиболее масштабные и значимые для поселения проекты удалось реализовать?

- Первым большим делом на посту главы было вступление в 2009 году в программу по капитальному ремонту жилья, где получили из бюджетов всех уровней около 16 млн. рублей и отремонтировали 5 многоквартирных домов. В сфере ЖКХ реализован проект по реконструкции системы теплоснабжения поселения, в рамках которого вместо 4 кустарных котельных построена одна с современными котлами и проложены новые теплосети.

Благодаря финансовой поддержке администрации района нам удалось открыть группу детского сада в Первомайской школе: отремонтировать помещение, закупить мебель и создать хорошие условия для пребывания детей.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья построен 20-квартирный дом стоимостью 22 млн. рублей, куда переселились семьи из 6 аварийных домов. Полностью произведена замена системы водоснабжения за счет собственных средств поселения.

Произведена полная замена линий электропередач на улицах 8 Марта, Школьной и Кооперативной. Гордостью поселения является памятник погибшим односельчанам, в строительстве которого принимали участие депутаты, спонсоры и жители.

В рамках программы поддержки местных инициатив отремонтирована дорога п. Первое мая - д. Поповское стоимостью 1,6 млн. рублей. А также благоустроен парк.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- На сегодняшний день в поселении зарегистрировано 1248 человек, в летний период количество проживающих увеличивается вдвое за счет отдыхающих. На территории Первомайского сельского поселения медицинские услуги оказывает ГБУЗ «КЦРБ» ОПС «Первомайская сельская больница». Работает отделение почтовой связи Первое мая. Образовательные услуги оказывают МБОУ СОШ поселка Первое мая и дошкольная образовательная группа. Также функционирует МУП «Первомайский Жилкомсервис». Среди торговых организаций: ООО «Русь К», магазин «Аввакумово», ООО «Овен». Достопримечательностями и туристическими объектами поселения являются лечебно-оздоровительный комплекс «Александровская слобода» в д. Говорово и эко-отель «Веточка» в д. Устье.

- Какие основные проблемы в поселении есть на сегодняшний день?

- Основными проблемами, препятствующими развитию территории, остаются дороги, которые в деревнях грунтовые. Причем в самом плохом состоянии находятся дороги территориального дорожного фонда. Отсутствие газификации территории поселения также является одной из проблем. В нашем поселении более 20 лет назад сгорел сельский клуб, который до сих пор не восстановлен. Недостаток средств в бюджете поселения для исполнения полномочий - еще одна значимая проблема. К сожалению, как и во многих поселениях, в 2017 году поступления в бюджет резко снизились.

- Какие действия предпринимаются для решения этих проблем?

- В текущем году проложен асфальт по ул. Нечаева, за лето планируем заасфальтировать еще две улицы в п. Первое мая, произвести подсыпку дорог и их грейдирование. Что же касается бюджета, то недавно мы подали заявку в районную администрацию на получение межбюджетного трансферта на финансовое оздоровление нашего бюджета. 5 июля в администрации Конаковского района на бюджетной комиссии было принято решение о выделении 2 млн. рублей нашему поселению. В настоящее время согласовывается план мероприятий по финансовому оздоровлению.

- А что касаемо клуба?

- Сельский ДК в настоящее время размещается в актовом зале школы, который не отвечает требованиям сельского очага культуры. В программу строительства либо реконструкции существующего здания вступить не можем, т.к. в области нет финансирования данного направления. В этом году вновь подали заявку, ждем решения от федеральных властей, будет ли выделено финансирование нашей области.

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В заключение Валентина Федоровна отметила, что благодаря совместным усилиям жителей, предпринимателей, депутатов поселения, а также огромной поддержке со стороны районных властей проблемы населения постепенно и успешно решаются. И что лишь при совместных усилиях всех перечисленных лиц возможно благополучное развитие Первомайского поселения.

Есть на что посмотреть выставки

Уважаемые жители и гости Конаковского района! Все лето в Доме-музее им. С.Д.Дрожжина в пгт. Новозавидовский будет работать выставка «Мастера без топора», приуроченная к Году экологии и посвященная замечательному детскому писателю В.В.Бианки.

На выставке можно увидеть чучела, гнезда и кладки разных видов птиц, а также жилища зверей - белки обыкновенной и мыши малютки, насекомых - ос и ручейников. В витринах музея разместились самые причудливые «постройки». Из рассказа экскурсоводов дети и взрослые могут узнать многое о птицах, некоторых насекомых, зверях и их жилищах. Еще вам поведают, какие птицы могут связать домик в виде варежки, и кто может вырыть себе жилище, а кто вообще не умеет этого делать.

Ждем вас в Доме-музее им. Дрожжина по адресу: Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Советская, д. 5.

Подробности на сайте: www.konakovoregion.ru

Пресс-служба администрации Конаковского района