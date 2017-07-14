История родного края

НОВОЗАВИДОВСКИЙ

Интересная и познавательная поездка состоялась 6 июля для новозавидовского актива совета ветеранов. Участники поездки посетили храмы и новый музей дороги в селе Завидово. Слава об удивительном музее и его богатой коллекции давно дошла до жителей ближайших поселений, и нам очень хотелось увидеть всё своими глазами. Председатель совета ветеранов Г.А.Куксова организовала эту поездку, обратившись с ходатайством к Д. Андрееву и Д. Близнову о предоставлении транспорта.

В храмовом комплексе Успения Богородицы нас встретили очень радушно. Отец Пётр провёл чудесную экскурсию не только по музею дороги, но и по двум храмам - Троицкому и Успенскому, а также рассказал историю колокольни. Это очень горький рассказ о трагической судьбе нашей страны, о безумной травле и гонениях нашей Православной Церкви.

Прекрасный музей истории тракта Москва - С.-Петербург вызвал у всех посетителей удивление и восторг. Такого количества экспонатов, размещенных в маленьком помещении музея, хватило бы на пять государственных музеев. Однако здесь это не выглядит переизбытком. Наоборот, у каждой витрины можно стоять подолгу и разглядывать уникальные вещи, иллюстрирующие жизнь людей на дороге разных временных периодов. Многие экспонаты действующие: музыкальная шкатулка, граммофон, прекрасный макет железной дороги, занимающий центральной место в экспозиции музея. Мы совершили увлекательное и познавательное путешествие во времени по нашей дороге, на которой мы живём! В составе нашей группы были учителя Новозавидовской школы, которые поставили для себя цель обязательно привезти сюда школьников в новом учебном году

Огромное спасибо организаторам этого музея отцу Валерию, отцу Петру, матушке Елене и Галине Алексеевне Куксовой за чудесную поездку.

Посетите обязательно эту жемчужину нашего края!

Участники поездки.