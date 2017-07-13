СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ЖИЛЬЕ

В Тверской области предоставлено 215 социальных выплат при покупке жилья в ипотеку

В Тверской области за шесть месяцев 2017 года предоставлено 215 социальных выплат в размере 50 тыс. рублей гражданам, которые приобрели жилье с привлечением ипотечного кредита. Общая сумма средств регионального бюджета на данный вид поддержки составила более 10,7 млн рублей.

На одном из заседаний Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя, было принято решение увеличить средства по этому направлению. В 2017-м из бюджета Тверской области планируется выделить дополнительно более 9 млн рублей.

«Это позволит обеспечить еще 181 выплату. Всего в текущем году данной мерой поддержки смогут воспользоваться 396 получателей ипотечных кредитов», – сообщил Игорь Руденя.

Средства на социальные выплаты гражданам, которые приобрели жилье с привлечением ипотечного кредита, предусмотрены в рамках государственной программы «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения на 2015-2020 годы». Поддержку можно получить при покупке в ипотеку квартиры непосредственно у застройщика на первичном рынке Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.