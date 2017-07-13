НАЧАТ РЕМОНТ ДОРОГ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

В Твери начались дорожно-ремонтные работы

В столице Верхневолжья стартовал ремонт улично-дорожной сети. Подрядчики определены, большинство из них приступили к работе. В ходе первого этапа ремонтной кампании за счёт средств дорожного фонда Тверской области в порядок приведут 20 объектов общей протяжённостью 12,7 км.

Всего на эти цели направлено более 100 млн рублей: свыше 70 млн рублей из областной казны и порядка 30 млн рублей из местного бюджета. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить оптимальные сроки проведения дорожных работ.

«Мы привлекли достаточно серьёзные деньги, наша задача — чтобы они были конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов», — обозначил Игорь Руденя.

На первом этапе дорожных работ в областном центре отремонтируют дорожное покрытие на Старом и Новом мостах через Волгу, Бежецкое шоссе от границы города до поворота на деревню Глазково, Петербургское шоссе от «Горбатого» моста до выезда из Твери, а также проезд от улицы Борзовской через пос. 1 мая до границы города.

В списке объектов также — улицы Маршала Конева, Коробкова, Попова, 4-я Путейская, Соревнования, Конечная, Линейная, Сквозная, Циолковского, Учебная, 2-я Пухальского, Павлика Морозова, Промышленный проезд, 1-й и 2-й проезды Карпинского.

Кроме того, будет выполнен ремонт опор моста через Тьмаку в створе Комсомольской площади.

Общая площадь ремонта — около 100 тыс. кв. м. При выборе улиц учитывалось текущее состояние дорожного полотна, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта, состояние подземных коммуникаций, наличие жалоб и обращений граждан, видовая значимость для внешнего облика города.

В рамках запланированных работ проведут фрезерование и разборку имеющегося асфальтобетонного покрытия, восстановление основания дороги, устройство выравнивающего слоя и нового асфальта, укрепление обочин, ремонт горловин колодцев, разборку и установку бордюрного камня.

Справочно: В 2017 году бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Также Верхневолжье получило более 1 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федеральной казны на приведение автодорог в нормативное состояние.

Всего по итогам 2017 года в регионе планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных дорог и порядка 300 тыс. кв. м дворовых территорий.

Для обеспечения высокого качества проводимых работ Правительством области утверждены общие требования к качеству ремонта и содержания дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области.